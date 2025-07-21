На берегах озера в Поморье нашли древние крестики

Музейную коллекцию Кенозерского национального парка пополнили редкие мужские и женские нательные крестики. Они станут частью экспозиции раздела культовых предметов археологического музея Кенозерья.

«Кресты нашли на берегах Кенозера недалеко от святых рощ. В бытность чуть подальше одной из рощ стояла почитаемая жителями сосна. «Хомина мянда», как говорили. Раньше были деревни Фомина Гора и Трихнова Гора. Может быть, на водосвятие обходили эти деревни через рощу», — предполагают кенозёры.

Сохранилась редкая фотография 1927 года, где изображён крестный ход в д. Фомина Гора. Во время водосвятия или крестного хода крестики могли обронить. К середине ХХ века часовня в д. Фомина Гора была разрушена, и где точно она стояла, сейчас неизвестно. Найденные крестики дополняют одну из версий местоположения часовни.

Почему крестики сохранились по несколько штук вместе — загадка, которую предстоит разгадать. Ответы можно будет узнать в Археологическом музее Кенозерья, который появится к 35-летию Кенозерского национального Парка. Это финал большой исследовательской и проектной работы «Откуда я? Археологический портрет Кенозерья». Этот проект Ассоциации «Клуб друзей Кенозерского национального парка» стал одним из победителей конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы Фонда Потанина.



