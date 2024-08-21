Ждали полвека. В часовню Кенозерья вернулся исторический иконостас

Часовня во имя Введения Божьей Матери во храм и Рождества Иоанна Предтечи 43 года ждала свои образы. В последний раз все иконы из неё были вывезены в 1981 году экспедицией Соловецкого музея-заповедника. Но уже в 1992 году первый директор Кенозерского национального парка Елена Флегонтовна Шатковская смогла вернуть иконы в музейный фонд заповедной территории. И все эти годы понадобились, чтобы отреставрировать иконы.



Сама по себе часовня интересна тем, что она имеет двойное посвящение: Богородице и Иоанну Предтече. Она построена в начале XIX века, а сам иконостас формировался в течение всей жизни часовни. Это был многоэтапный процесс: первые иконы — ровесники часовни написаны в самом начале XIX века старообрядцами. Примерно в середине XIX века появляется ещё несколько важных икон. Фёдор Иок, судя по всему, тоже работал в этой часовне как иконописец и реставратор. Иок — знаковый для Кенозерья иконописец: его кисти принадлежат «небеса» в четырёх часовнях, в том числе в Никольской часовне деревни Вершинино.



«Следы работы Иока в 1880-х годах прослеживаются и их можно трактовать как с положительной, так и с отрицательной стороны. Он написал для часовни две иконы „Избранные святые“. Обе стоят в иконостасе: одна — копия, другая — подлинник. А что не очень хорошо: самые древние иконы, написанные старообрядцами в 1801 году, Фёдор Иок, поновляя, закрасил синей густой масляной краской. Это иконы „Богоматерь Тихвинская“, „Николай Чудотворец“ и „Вседержитель на престоле“. А ещё он переписал лики у некоторых икон. С другой стороны, в 60-70 годах XX века началось разграбление кенозерских часовен — и можно сказать, что Фёдор Иок, несколько обесценив эти иконы, спрятал их от злого глаза. Иконы находились несколько лет на реставрации в Санкт-Петербурге», — сообщила главный хранитель музейных фондов Парка Анна Анциферова.



Возможно, Фёдор Иок работал в то время, когда в часовне деревни Рыжково появилось «небо» из 14 граней. Интересно, что за 130-140 лет своего существования это «небо» не утратило яркости и первозданности. Его не намывали перед праздниками, как делали в других часовнях, и никогда не реставрировали.



В то же время, когда писалось это «небо», в часовне появилась ещё одна икона на сюжет Введения Богородицы во храм. В 2010 году Гаюна Матвеевна Некрасова, жительница Рыжково, передала её в музейный фонд и рассказала, что когда часовню закрыли — с 30-х годов там было зернохранилище — «небо» и иконостас оставались в часовне, а икону Введения Богородицы во храм жители забрали и она переходила из дома в дом. Чаще всего её прятали на чердаке.



Интересно, что, когда в часовне появилось «небо», конструкцию рам и иконостас перестроили, нарушив канон: в центральной части он стал двухъярусным, а по краям — трёхъярусным. Самые почитаемые иконы «Николай Чудотворец» и «Макарий Желтоводский Унженский» стали центральными.



Сейчас в иконостасе часовни установлены фотокопии, а отреставрированные иконы находятся в музейном фонде Парка, в необходимых условиях хранения.



Этот иконостас один из немногих в Кенозерье, который сохранился почти полностью.



«Теперь мы видим, какой он был, какие взгляды и мировоззрение были у местных жителей, что для них было важно, а что второстепенно. Историю деревни Рыжково можно увидеть через её иконостас. То, что рамы и иконы установлены с нарушением всех канонов — это проявление свободы мысли. И мы принимаем это решение кенозёр, потому что уважаем прошлое и не имеем право вторгаться в него», — сказала руководитель Кенозерского национального парка Александра Вячеславовна Яковлева во время первой экскурсии, состоявшейся в обновлённой часовне.



Кстати, ещё в этом году в Никольской часовне деревни Бухалово установлены рама иконостаса и копии нескольких икон. Бухалово повезло меньше – из этой часовни уцелело совсем немного икон, в отличие от часовни в Рыжково, где сохранились почти все. Кстати, одна из самых древних икон Архангельской области «Богоматерь с младенцем и Пророк Илия» XV века поступила в 1971 году в музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» именно отсюда. Копия иконы теперь тоже в этом молельном доме. В настоящее время Парком и местными жителями восстановлены интерьеры уже в нескольких часовнях. И эта работа будет продолжена…