В Архангельске ожидается бал кукол

Именитые авторы кукол из всех уголков России станут участниками «Бала авторских кукол в Архангельске», организованного московским «Клубом коллекционеров», сообщила его генеральный директор, известный художник, коллекционер и меценат, лауреат Премии Правительства РФ в области культуры Светлана Пчельникова.

Масштабная выставка авторских кукол и дизайнерских игрушек развернется с 12 по 14 сентября в комплексе «Архангельские Гостиные дворы» краеведческого музея (Набережная Северной Двины, 85/86).

- Бал – это возможность смотреть на кукол не под стеклом музейной витрины, а потрогать их, узнать, из чего они сделаны, напрямую пообщаться с позитивными авторами-художниками, другими коллекционерами, обрести новые знакомства, кружить три дня, восхищаться, - уверена Светлана.

Авторы покажут свои новые коллекции эксклюзивных кукол и игрушек, выполненных в разных техниках и из разнообразных материалов. Куклы - от миниатюрных, где детали величиной несколько миллиметров, до гигантских - изготовлены вручную, представлены в единственном экземпляре, над некоторыми их создатели работают по много месяцев.

На одной площадке соберутся более 100 авторов, получивших признание в нашей стране и далеко за ее пределами и развивающих замечательные традиции народного художественного творчества. Это Таня Велес (Ямало-Ненецкий автономный округ), Светлана Пчельникова (Москва), Марина Овчаренко (Калуга), Елена Беляева (Кемерово), Лариса Медведева и Елена Вольф (обе - Омск), Эмма Зарипова (Сургут) и Евгения Ванда (Новосибирск).

Из далёкой Мексики приедет замечательный русский художник Антонина Седова, будут также признанные мастера из Казахстана –Татьяна Миллер, Лариса Соловьева, Ольга Феденева и Ирина Самойлова.

И, конечно, посетители выставки с особым чувством встретят ставших настоящими звездами земляков из Архангельска и Архангельской области - Ирину Черепанову, Марину Минину, творческий дуэт «Антресоль» и многих других, развивающих замечательные традиции народного творчества.

Ирина Черепанова не только замечательный художник-кукольник, создатель «Северодвинской галереи кукол», а еще и писатель. Она придумала кукольную страну «Королевство белых ночей и брусничных земель» и готовит к изданию книгу о невероятных приключениях живущего в ней малыша Клу. Рассказ о проектах Черепановой и ее творчестве включены в альманах «Гордость России», который вышел в 2025 году. Кстати, Ирина — родственница Михаила Ломоносова по материнской и отцовской линиям, патриотка родного края.

Новые работы из фарфора в собственном неповторимом стиле покажет на выставке известная архангельская кукольница, член Творческого союза художников России, участница крупнейших выставок, в том числе «Уникальная Россия» в Кремле, Марина Минина. Это женские русские образы, а также подвижные куклы, которые похожи на мишек Тедди (с ними можно поиграть), трогательно-грустные Пьеретты, очаровательные ангелы и волшебные русалки.

На одной выставке в 2009 году встретились начинающие художники кукол Елена Пантина и Анастасия Пискунова. Оказалось, что они «смотрят в одну сторону», а именно хотят показать всю глубину, красоту и традиции Русского Севера. Так в Архангельске появилась уютная мастерская "Антресоль", где дуэт создает уникальные кукольные проекты - "Северная птица", "Мезенские сказы", "Поморские жонки" и елочные игрушки, посвященные теме Арктики и росписям Архангельской области. Пришелся по душе ценителям кукол также проект "Архангельска котейка", который рассказывает историю русской голубой породы. На вопрос, что дуэт покажет гостям «Бала кукол-2025», девушки ответили, что это будет совсем новый проект, а какой, пока секрет. И добавили: «Но то, что это будет про Русский Север - точно!» Так что нас ждет сюрприз от «Антресоли».

Участник многочисленных российских и международных выставок Марина Овчаренко уже 17 лет создает из самозатвердевающей массы (это современный аналог папье-маше) кукол-ангелов. Для нее это способ говорить искусством с людьми на языке души и сердца о вечном и важном. Ее ангелы становятся собеседниками и друзьями и напоминают о чем-то светлом внутри нас самих – о любви, сострадании, памяти, внутреннем покое. В Архангельске состоится премьера новой коллекции Марины, которую она назвала «Я тебя слышу». Какие истории поведают эти ангелы? Приходите на выставку — и автор покажет и расскажет вам всё лично.

По оценке зрителей, «Балы кукол» поражают размахом, красотой и незабываемой атмосферой яркого праздника. Авторы покажут исторических персонажей, невероятных красавиц, героев фильмов, мультиков, звёзд эстрады и спорта, удивительно похожих на свои «оригиналы». А еще котиков, собачек, белочек, зайчиков и других милых и забавных зверюшек, а также мишек Тедди. Это тот случай, когда красоту нужно увидеть своими глазами. И потрогать руками кукол тоже можно: они ведь не на витринах, а на залитых светом открытых подиумах! Будут товары для создания кукол и литература о них.

Сама Светлана Пчельникова начала создавать кукол после страшной автокатастрофы, что помогло ей вернуться к жизни. Она стала признанным художником, организатором этого искусства в стране и возглавляет Международное объединение авторов кукол (МОАК). Более двух десятилетий Светлана проводит выставки авторских кукол в России и за рубежом, а уже несколько лет еще и «Балы кукол», которые постоянно расширяют свою географию, а их число достигло 15 в год. Они с успехом проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Самаре, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Благовещенске и китайском Хейхэ, а этим летом присоединились Нижний Новгород и Новосибирск.

Именно Архангельск несколько лет назад стал первым городом, в который Светлана и ее команда привезли на «Бал кукол» мастеров со всей России. И как любая идея Светланы, первый «Бал» в регионе был проведен с таким размахом и любовью, что заслужил ответную любовь посетителей, горячую поддержку авторов-участников, а в этом году состоится в столице Поморья уже в пятый раз.

Так, в настоящее время проект «Бал кукол» объединяет более 5 тысяч талантливых, ярких авторов из всех регионов России – от Калининграда до Камчатки. В их числе наряду с профессиональными художниками дети, подростки, пенсионеры и женщины, которым организаторы выставок в свое время помогли освоить технику и раскрыться в творчестве. А многие мамы, увлекшись созданием кукол, стали самозанятыми и прекрасно сочетают такое художественное предпринимательство с заботой о семье и детях.

Авторская кукла не просто игрушка, убеждена Светлана, - это синтез живописи, скульптуры, дизайна костюма, и кукольное искусство дает людям импульс к творчеству, помогает им выразить себя.

Посетители выставки общаются с авторами, которые на мастер-классах делятся своими «секретами» создания кукол и рассказывают о том, как они задумывают персонажей, подбирают материал и сколько времени и сил тратят, чтобы куклы были «как живые» и доставляли радость.

Гости проводят на выставке обычно несколько часов и уходят с прекрасным настроением от встречи с увиденной красотой и, конечно, с приобретенными куклами, которые пополнят семейную коллекцию или положат ей начало. На выставке разрешена фото- и видеосъемка, так что на память останутся оригинальные снимки и видеокадры.

«Балы кукол» с самого начала были и остаются благотворительным проектом, в рамках которого «Клуб коллекционеров» через БФ «Линия жизни» помогает больным детям. «Все мы родом из детства и сохраняем привязанность к куклам, проникнутым любовью и светом. Авторы, когда делают кукол, любят их, и эта любовь и свет остаются в их творениях», - считает Светлана Пчельникова, сделавшая сама более тысячи кукол и помогающая авторам достичь вершин в этом добром искусстве.

Все новости о фееричных «Балах кукол» можно узнать на сайте проекта: https://balkukol.ru и обсудить их, присоединившись к крупнейшему в России сообществу любителей кукольного искусства в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/dollsalon?from=search.

«Бал кукол» ждет архангелогородцев и гостей города. Приходите в сказочный мир и подарите праздник красоты себе и своим близким!