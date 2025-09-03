Художник Сергей Смирнов вернулся в Кенозерье с новыми полотнами

Слёзы, запах хлеба и большая любовь к Майлахте: спустя 30 лет художник Сергей Смирнов вернулся в Кенозерье и открыл выставку

На открытии выставки «Альбом на память. Художник Сергей Смирнов» будто случился праздник деревни Майлахта. Посмотреть на картины родной деревни, поговорить с художником и повспоминать лучшие годы Майлахты пришли бывшие местные жители и их потомки. Рассматривали картины и архивные фотографии знакомых щемящих сердце пейзажей. Вспоминали, кто из героев картин кому приходится родственником. Казалось, что все зрители вместе с художником действительно переворачивают альбом на память страницу за страницей. Сергей Смирнов в 70-80-е годы ХХ века ездил в Кенозерье и запечатлел в графике, в акварели и на фотоаппарат кенозерские красоты, радушных кенозёр и их просторные дома. В одном из них Анастасия Сидорова узнала дом бабушки и теперь восстанавливает его по картинам и фотографиям Сергея Смирнова.

Майлахта покорила студента-художника Сергея Смирнова, а её жители — Нина Капустина, Михаил Фофанов, семьи Тряпицыных, Сидоровых и другие — стали героями его полотен и сохранились не только на картинах, но и в памяти художника даже спустя 30 лет.

Здесь, на берегах Кенозера, в 1977 году радушно приняли Сергея в большой семье Тряпицыных. Гостеприимство и доброта кенозёр поразили московского художника. «Как крещёного не пустить», — вспоминает со слезами на глазах и дрожью в голосе Сергей Иванович, как его принимали на Севере. А принимали как своего: показывали, как пекут хлеб в пекарне, приглашали гулять на свадьбах, на сенокос ездили вместе. Многие из этих душевных моментов сохранились только в фотографиях Сергея Смирнова. Впервые кенозерский фотоархив художник презентовал кенозёрам. И фотографии стали не просто фоном беседы, а будто перенесли её на полвека назад в шумную живую Майлахту.

«Помню, как впервые увидел Кенозерье с воды. Плыли на моторке по Почозеру. Меня поразило отражение тогда ещё нереставрированного Почезерского ансамбля в озере, кругом цвела черёмуха, разливался её аромат. Проплываю мимо Майлахты, люди на берегу встречают и провожают теплоходы — такая была традиция в деревне. Почту встречали, помогали разгрузить. Отзывчивый народ очень. На берегу — флотилия деревянных лодок, а над всей деревней разливается запах хлеба. Есть два-три запаха, которые мы узнаём, любим, которые возвращают нас в воспоминания. Один из них — запах свежеиспечённого хлеба, он связан у меня с этим местом. Переживал и болел, что уходят и зарастают деревни, люди уезжают. В картине «Переправа» передал этот собирательный образ», — поделился Сергей Смирнов.

Сейчас в Майлахте живёт один человек — фермер Александр Ульянов. Он окашивает и сохраняет культурный ландшафт деревни. Второе лето над восстановлением родового дома здесь трудится Анастасия Сидорова, внучка Марии Осиповны Сидоровой. Дом которой подробно запечатлён Сергеем Смирновым.

«Благодаря картинам по крупицам собираем образ дома. Мне захотелось сохранить его в том виде, в котором он был. Постепенно приводим в порядок участок, в планах попробовать восстановить дом. Это трудозатратно и сложно. Но если есть, что сохранять, нужно сохранить», — уверена Анастасия Сидорова.

На вопросе «Что вы чувствуете, когда видите в картинах отражение семейной истории» у членов семьи слёзы на глазах. Сидоровы уверены, что память о предках должна жить и нужно сохранить историю для будущих поколений. К сохранению истории этой семьи и всей деревни Майлахта приложил руку художник Сергей Смирнов. И это ценнейшее наследие места. «Мы уйдём, — а это останется», — заключила Анастасия Сидорова.

Сергей Смирнов — заслуженный художник России, профессор Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств. На вернисаже «Альбом на память. Художник Сергей Смирнов» в музее «В Начале было Слово» представлено 37 работ. Вернисаж продлится до конца сентября.



