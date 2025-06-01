"Профессор Молчанов" увез из Архангельска в Арктику кинорежиссера

Кинофестиваль Арктик опен - путевка в Арктику для кинорежиссеров. Каждый год такой приз вручают победителю в номинации документальный или научно - популярный фильм.

9 июля от причала Морского-речного вокзала стартовала 19-я экспедиция научно-образовательного проекта Арктический Плавучий Университет, в составе которого кинорежиссер- документалист, сценарист Олеся Корепанова.



Олеся отправилась в Арктику по выигранной путевке - сертификату, который 8 декабря 2024 года на церемонии награждения VIII МКФ Arctic open со сцены театра драмы вручили руководители экспедиции - Александр Сабуров, директор Института стратегического развития Арктики САФУ и Анна Трофимова, заместитель начальника экспедиции, за научно- популярный фильм "Как Иван Пигарев сон изучал". (фильм https://brain-film.ru/film/pigarev/ ).



Но режиссер картины Юлия Киселева поехать не смогла и командировала резидента «Лаборатории научного кино 2.0» Олесю Корепанову. Олеся закончила сценарную мастерскую ВГИКА и режиссерскую В. Хотиненко. Фильмы снимает с 2019 года, лауреат международных и российских кинофестивалей.



Мы уверены, что это лучшая кандидатура!

Олеся Корепанова - человек очень ответственный и готовилась к экспедиции, как, наверное, ни один член команды не готовился, а их, по результатам конкурса, 55 человек (из них 28 студентов) из 16 научных и научно-образовательных учреждений и организаций РФ.



Режиссер знакомилась с учеными, собирала вещи и оборудование и даже прошла курсы по операторскому мастерству. А еще решила, что будет не лишним пройти занятия по кроссфиту.



Вот первые эмоции режиссера Олеси Корепановой по приезду в Архангельск, за день до отправления:

- Это настоящее чудо и везение, что я оказалась в составе этой экспедиции. Волнительно. Я никогда не была в Арктике - это во-первых, а во-вторых, я как режиссер- документалист обычно работаю в большой команде. В этот раз я собрала команду из собой себя, поэтому выступаю на проекте и как сценарист, и как режиссер, и как звукорежиссер, и как оператор , и даже как продюсер, то есть сразу много ролей и функций. Старалась готовиться максимально ответственно. Меня консультировали специалисты, например, посоветовали взять гидрофон - микрофон, который записывает звуки под водой.

И, конечно, это большой вызов самой себе. В планах снять полнометражный, научно- популярный фильм, состоящий из нескольких новелл, которые будут посвящены конкретному научному исследованию и учёным. Я хочу справиться, и, думаю, что справлюсь.



Мы в этом точно уверены! Олеся даже поделилась названием будущего фильма - "В ритме Арктики".

Будем ждать сводок с арктических просторов, ведь НИС "Профессор Молчанов" держит курс к Земле Франца-Иосифа – самому северному архипелагу России.



Арктика все ближе...

VIII МКФ Arctic open состоялся благодаря поддержке Президентского фонд культурных инициатив,

соорганизаторы - САФУ имени М.В.Ломоносова, Министерство культуры Архангельской области



