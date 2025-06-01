Не верьте фейкам: с Архангельским Театром кукол все в порядке

«В Архангельске разрушается здание Театра кукол 1935 года постройки» - под таким кричащим названием вышла публикация в интернет-издании «Реальное время» и сразу попала в ТОПы Дзен.

В действительности, в здании Театра кукол, что в столицы Поморья, рухнула часть потолка в студии звукозаписи… но это было аж в 2011 году.

После этого здание было оставлено на капитальный ремонт, который был закончен в 2018 году. Да, не без сложностей и пролонгаций, связанных с непростым положением в экономике страны, но это уж как водится. Уже семь лет театр принимает зрителей в обычном режиме и пользуется неувядающей популярностью у жителей и гостей города.

Сейчас идет плановая покраска здания. Цвет вызывает споры… но это уже вкусовщина.

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