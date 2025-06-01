Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Не верьте фейкам: с Архангельским Театром кукол все в порядке

«В Архангельске разрушается здание Театра кукол 1935 года постройки» - под таким кричащим названием вышла публикация в интернет-издании «Реальное время» и сразу попала в ТОПы Дзен.

В действительности, в здании Театра кукол, что в столицы Поморья, рухнула часть потолка в студии звукозаписи… но это было аж в 2011 году.

После этого здание было оставлено на капитальный ремонт, который был закончен в 2018 году. Да, не без сложностей и пролонгаций, связанных с непростым положением в экономике страны, но это уж как водится. Уже семь лет театр принимает зрителей в обычном режиме и пользуется неувядающей популярностью у жителей и гостей города.

Сейчас идет плановая покраска здания. Цвет вызывает споры… но это уже вкусовщина.

Добро пожаловать!

23 июнь 08:39 | : Культура / Скандалы

Главные новости


Право на память. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Эйдельштейном по нуару. Не жди, когда «Наступит лето»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (296)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20