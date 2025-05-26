В Архангельске прошла "Смута"

В Архангельске завершились гастроли Государственного Малого академического театра. В рамках визита в столицу Поморья артисты привезли грандиозный спектакль «Смута. 1609-1611 гг.».

Архангельск стал вторым городом, где за пределами Москвы увидели этот спектакль: масштабные, технически сложные декорации, сопровождаемые визуальными проекциями и порядка 120 человек – артисты и технические специалисты – не каждый театр страны способен принять постановку такого масштаба на своей сцене.

Гастроли прославленного коллектива проходили в рамках программы «Большие гастроли». Кроме того, показы спектаклей также вошли в программу фестиваля новой культуры «Белый июнь».

«Смута. 1609-1611 гг.». – постановка по роману Владимира Мединского «Стена». В основе сюжета – история героической и самой длительной обороне Смоленска, осажденного войсками польского короля Сигизмунда III во время русско-польской войны 1609-1618 годов. В постановке режиссера – народного артиста РФ и заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Бейлиса занято более сорока артистов театра, а также и студентов Щепкинского училища. Актерский состав поражает и огромным количеством заслуженных и народных артистов – порядка 20 человек.

Одну из главных ролей — воеводу Смоленска Михаила Шеина играет народный артист России, лауреат премии Правительства России Валерий Афанасьев. А образ его главного противника – короля Польши Сигизмунда III воплотил народный артист России Валерий Бабятинский. В постановке также задействованы заслуженный артист России, лауреат премии Правительства России Алексей Фаддеев, народный артист России, лауреат премии Правительства России Александр Ермаков, заслуженный артист России Александр Белый, народный артист России Владимир Дубровский, заслуженный артист России Дмитрий Кознов, заслуженный артист России Василий Дахненко, народный артист России Александр Вершинин и другие известные актеры.

Спектакль отличает по-настоящему мощная сценография: действия разворачиваются вокруг образа той самой многометровой Смоленской крепости. На протяжении всего спектакля декорации средневекового города вращаются, перенося зрителя то под её стены в стан захватчика короля Сигизмунда III, то на улицы осажденного города, то в дом воеводы Шеина. Действие происходит под музыку именитого композитора Георгия Свиридова, создавая воистину эпическую атмосферу.

Главную роль воеводы Смоленска Шеина исполняет народный артист России Валерий Афанасьев. Мудрый, честный человек, всею душой радеющий за благо родной земли – именно такой образ получился у Валерия Алексеевича.

– Михаил Борисович – историческая фигура, мужественный воин с трагической судьбой. При подготовке к роли я много изучал исторические источники, а также обращался к материалу романа «Стена». Мне кажется, что наш спектакль получился как огромное эпическое полотно, который крайне актуален и сегодня, способствуя повышению интереса к истории своей родины, – рассказал Валерий Алексеевич. – Постановка действительно очень сложная в техническом плане, задействована и большая часть труппы, но мы очень рады возможности гастролировать по стране и делать, так скажем, Малый театр ближе к зрителю.

Отметим, что гастроли Малого театра организованы ФГБУК РОСКОНЦЕРТ, согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации по программе «Большие гастроли». В этом году в рамках программы и фестиваля «Белый июнь» архангельский театр также примет на своей сцене коллективы из Санкт-Петербурга и Республики Беларусь.

– Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова – современный сценический комплекс, способный принимать артистов любого уровня и выступающих в разных жанрах. Этому способствует и федеральная поддержка: так, в рамках нацпроекта «Культура» в прошлом году было приобретено и установлено современное оборудование для прямых трансляций и записи в высоком качестве на основной сцене театра, отметил директор Архдрамы Сергей Самодов. – Следующий, 93-й театральный сезон мы откроем раньше, чем когда-либо – уже 12 сентября яркой премьерой «Вишневый сад». Также мы ждем в гости коллег из Краснодарского театра драмы им. М.Горького. Отмечу, что продажи билетов на спектакли нового сезона уже открыты.

Архангельская публика восторженно встретила прославленный коллектив, а аплодисменты на финальном поклоне не смолкали очень долго.

– Безумно понравился спектакль! От декораций и художественного оформления просто в восторге!!! Столько заслуженных и народных артистов на сцене в одном спектакле!!! Вся труппа на высоте, каждому скажу:"Верю!". Благодарю за прекрасный театральный вечер! – поделилась своими впечатлениями после спектакля зрительница Галина Ванюта.