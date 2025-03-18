МХАТовцы впервые вышли на подмостки Архангельска

Первое знакомство прославленного коллектива с архангельской публикой произошло благодаря федеральной программе «Большие гастроли».

На сцене Архангельского театра драмы имени М.В.Ломоносова столичные артисты представили два спектакля — комедию «Пигмалион» и драму «Последний срок».

Гастроли артистов продлились два дня – 3 и 4 мая. В первый день мхатовцы представили один из своих лучших репертуарных спектаклей по повести Валентина Распутина «Последний срок». Драму поставил Сергей Пускепалис шесть лет назад.

Занавес поднялся и перед зрителями предстал дом в далёкой сибирской глубинке: разноцветные полотнища, русская печь, большой обеденный стол, буфет, комод. Сбоку – поленница дров, вдали – стог сена, колодец с воротами. Главная героиня – 80-летняя Анна, собралась умирать. К старой, больной матери приехали дети — прощаться. Она ждала ещё одну дочь, младшую, любимую Танчору. Думала, что ради этой последней встречи с детьми силы небесные и продлевают её дни. Детей у Анны было 13, осталось пятеро.

Роль старухи Анны режиссёр предложил актрисе Елене Коробейниковой после просмотра спектакля «Пигмалион», в котором она исполняет роль Элизы.

По словам самой артистки, у её героини есть реальный прототип, что значительно помогло в создании образа.

— Для меня это первый опыт в работе над сильно возрастным персонажем. Прототипом моей старухи Анны стал реальный человек: в деревне Суховерхово Брянской области жила крестная моего мужа, с которой мне удалось пообщаться при жизни. Именно её образ и был взят за основу, — поделилась артистка. — Работая над ролью я старалась передать пластику, манеру подачи и ощущение жизни. Также в свою речь добавила некую изюминку — удмуртский диалект, поскольку сама я родом с Урала.

Образы детей Анны исполнили Наталия Моргунова – старшая дочь Варвара; Заслуженная артистка РФ Ирина Фадина предстала в образе Люси; сына Илью воплотил Народный артист России Михаил Кабанов; младшего брата Михаила сыграл Заслуженный артист России Сергей Галкин, в образе его жены Нади предстает Мария Янко. Надежда Маркина воплотила на сцене образ подруги Анны – Миронихи.

Отметим, что спектакль стал дебютом для юной актрисы Марии Седуковой, которая исполнила роль внучки Анны. А Актриса Екатерина Ливанова исполняет текст от автора и словно сопровождает главную героиню, постоянно находясь на сцене, олицетворяя её судьбу и смерть.

– Этот спектакль обезоруживающе искренне и пронзительно откровенно говорит о простых вещах: о том, как важно ценить жизнь, сохранять связь с родным домом, с родными людьми, чтобы постичь вечную тайну человеческого бытия, – поделился своими впечатлениями после просмотра профессор и театровед Андрей Петров.

4 мая на сцене Ахдрамы зрители увидели комедию Бернарда Шоу «Пигмалион» в постановке народной артистки СССР Татьяны Дорониной.

Постановка – это своеобразная история Золушки. Профессор фонетики Генри Хиггинс сталкивается в лондонском сквере с необразованной цветочницей по имени Элиза Дулитл. Ради смеха Хиггинс заключает пари с полковником Пикерингом, обещая в ходе «научного эксперимента» за полгода обучить простушку грамотной речи и манерам герцогини. Профессор забирает девушку в свои шикарные апартаменты и честно дрессирует, как циркового пуделя. Хиггинс выигрывает пари. Однако в ходе эксперимента выясняется, что по душевному складу, доброте, врожденному благородству и чувству собственного достоинства Элиза далеко превосходит «настоящих леди». Драгоценный алмаз всего лишь получил должную огранку, а заодно — изящные наряды и возможность блистать в свете.

По словам артистов МХАТ, «Пигмалион» уже достаточно давно путешествует с гастролями по стране, всегда востребован и тепло принимается публикой.

Для труппы гастроли стали первым визитом в столицу Поморья. Однако, во время разговора с Народным артистом России Михаилом Кабановым выяснился интересный факт: в молодости мама актера трудилась в Архангельске на лесозаготовках.

– Прекрасный, светлый и просторный театр. Очень большая сцена, похожа на нашу. Мы почти как дома! Первое впечатление от посещения города и драматического театра у нас сложились очень приятные, – рассказала Заслуженная артистка России Ирина Фадина.

Архангельская публика тепло встретила мхатовцев. Некоторые зрители специально приехали насладиться спектаклем из других районов области, как например, жительница Плесецкого округа Татьяна. Артистов встретил полный зал, а провожали стоя долгими аплодисментами после обоих показов.

— Это по-настоящему историческое событие для Архангельского театра драмы — Московский художественный академический театр имени Максима Горького в рамках проекта «Большие гастроли» впервые выступают на нашей сцене. Огромная благодарность РОСКОНЦЕРТу за поддержку и возможности, — сказал директор Архдрамы Сергей Самодов. — Архангельский драмтеатр участвует в федеральной программе «Большие гастроли с 2016 года и является одним из самых посещаемых городов по данной программе. Уверен, что мы подготовим еще много приятных сюрпризов для зрителей.

Программа «Большие гастроли» реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. Следующие показы спектакле в рамках программы состоятся 29, 30 и 31 мая. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты можно по ссылке: https://arhdrama.culture29.ru/afisha/tickets/



