Слушая Чайковского. Мезень музыкальная

8 июня в Мезени прошла литературно – музыкальная встреча «В гостях у муз» «Волшебник русской музыки», посвященная великому русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому, которому 7 мая исполнилось 185 лет со дня рождения.

Он желал бы всеми силами души,

Чтоб музыка его распространялась,

Чтобы она печали отвела,

И напоила путника в дороге,

Он так хотел, чтоб музыка была

Утешением, радостью, подмогой.

Петр Ильич - это богатство мелодий, владение разными музыкальными жанрами- романсы, оперы, симфонии, балеты. Он является представителем не только русской, но и всей мировой музыкальной культуры.

Чайковский создал более 400 произведений, из них 11 опер, 3 балета, 7 симфоний, 103 романса и песни.

Каждые 6 минут на планете исполняется какое-либо произведение Чайковского.

Участники мероприятия познакомились с жизнью и творчеством композитора, увидели фрагменты балетов, насладились прекрасной музыкой. Мероприятие сопровождалось презентацией, звучали стихи и воспоминания самого Чайковского и других поэтов о нём. Была оформлена книжная выставка.

В исполнении Ярослава Сюмкина прозвучал русский танец из балета «Лебединое озеро».

Татьяна Леонидовна Шеметева рассказала нам о азбуке балета и провела мастер-класс на эту тему.

Очень символично, что наша встреча прошла накануне Дня России, ведь Петр Ильич – это достояние России, он – истинный патриот нашей Родины.



