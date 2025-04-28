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Слушая Чайковского. Мезень музыкальная

8 июня в Мезени прошла литературно – музыкальная встреча «В гостях у муз» «Волшебник русской музыки», посвященная великому русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому, которому 7 мая исполнилось 185 лет со дня рождения. 

Он желал бы всеми силами души,
Чтоб музыка его распространялась,
Чтобы она печали отвела,
И напоила путника в дороге,
Он так хотел, чтоб музыка была
Утешением, радостью, подмогой. 

Петр Ильич - это богатство мелодий, владение разными музыкальными жанрами- романсы, оперы, симфонии, балеты. Он является представителем не только русской, но и всей мировой музыкальной культуры. 

Чайковский создал более 400 произведений, из них 11 опер, 3 балета, 7 симфоний, 103 романса и песни.

Каждые 6 минут на планете исполняется какое-либо произведение Чайковского. 

Участники мероприятия познакомились с жизнью и творчеством композитора, увидели фрагменты балетов, насладились прекрасной музыкой. Мероприятие сопровождалось презентацией, звучали стихи и воспоминания самого Чайковского и других поэтов о нём. Была оформлена книжная выставка. 

В исполнении Ярослава Сюмкина прозвучал русский танец из балета «Лебединое озеро». 

Татьяна Леонидовна Шеметева рассказала нам о азбуке балета и провела мастер-класс на эту тему. 

Очень символично, что наша встреча прошла накануне Дня России, ведь Петр Ильич – это достояние России, он – истинный патриот нашей Родины.


10 июнь 08:45 | : Культура

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