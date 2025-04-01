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Команда РВК-Архангельск примет участие в певческом конкурсе к Дню Победы

Народный фестиваль «Архангельск поет о Победе» пройдет в столице Поморья в десятый раз. Коллектив водоканала представит военную песню уже в четвертый раз. 

27 апреля на сцене Дома культуры «Соломбала АРТ» в конкурсе трудовых коллективов прозвучит песня Алексея Фатьянова «На солнечной поляночке» («Тальяночка») в исполнении сотрудников РВК-Архангельск. Автор, военный корреспондент, написал ее в 1943 году, и с тех пор она стала символом стойкости и надежды.

«Авторы песни – Алексей Фатьянов и композитор Василий Соловьев-Седой – окрестили «Тальяночку» «песней дорог войны». Солдаты сразу полюбили ее за веселье, удаль и веру в победу, и мы постарались передать это настроение», – рассказала участница коллектива, оператор на аэротенках Центральных очистных сооружений канализации РВК-Архангельск Наталья Шнякова.

Ранее «Музыкальный батальон» РВК-Архангельск исполнял песни военных лет – «На безымянной высоте», «А мы с тобой, брат, из пехоты», «Нам нужна одна победа». Трижды «Музыкальный батальон»  занимал призовые места, в этом году обновленный состав коллектива решил удивить зрителей новым подходом, выбрав иной жанр исполнения.

«Лояльность компании даёт мне возможность развиваться всесторонне. Творчество так же важно, как и профессия – оно помогает открывать в себе новое, заряжает энергией и даже влияет на рабочий процесс. На сцене я чувствую себя иначе, и это вдохновляет на нестандартные решения в трудовых задачах», – поделился Виталий Пономарев, мастер цеха канализационной сети РВК-Архангельск и участник песенного коллектива.

Фестиваль – не только дань памяти, но и возможность для сотрудников РВК-Архангельск проявить свои таланты, укрепить командный дух и показать, что в водоканале работают не просто профессионалы, а разносторонние, увлеченные люди.

25 апрель 16:01 | : Культура

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