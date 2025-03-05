"Ангелы фронта" из Архангельска помянули в Донецке Сергея Пуспекалиса

Известный российский актер был одним и первых волонтеров, организовавшим активную поддержку сражающемуся Донбассу.

Скромный памятный знак, посвященный Сергею Пускепалису, открыли в названном в его честь сквере перед Донецким государственным академическим музыкально-драматическим театром в прошлом году. 15 апреля Сергею исполнилось бы 59 лет. Он трагически погиб в аварии, перегоняя бронированный автомобиль для передачи добровольцам, защищающим Новороссию от вторжения вооруженных формирований Украины.

- Сергей активно помогал, в том числе и добровольцам Донбасса и ЛНР еще с 2014 года. Он очень хорошо дружил с Александром Захарченко. И поэтому мы - «Союз офицеров России» поддержали инициативу, вышли с ходатайством на главу республики, с тем чтобы увековечить память нашего друга, актера, гражданина нашей большой страны, который активно себя проявлял, помогал Донецку, помогал Луганску, - рассказал Владимир Блейз, советник председателя президиума общероссийской организации «Союз офицеров России».

В небольшом сквере, носящем имя актера, собрались его родные, друзья, соратники по волонтерской работе. В почетном карауле – кадеты кадетского корпуса имени Александра Захарченко. Цветы к памятному знаку возложили и члены архангельского движения «Ангелы фронта», находящиеся с гуманитарной миссией на новых территориях России. Кстати, срочную службу Сергей Пускепалис проходил на Северном флоте. Собравшиеся вспоминали его искренность, отзывчивость и теплоту, готовность прийти на помощь, и поддержку, которую он оказывал раненным бойцам.

- Каждому человеку, особо человеку с травмами разными очень требуется обычное человеческое внимание. Понимать, что это не зря. Для них очень важно как мы их поддерживаем, что они не одни, что в этой сложной жизненной ситуации они не одни и есть люди, которые готовы их поддержать, поделится опытом и идти по жизни дальше, - отметил Константин Корюненко, активист Всероссийского общества инвалидов и Общероссийского народного фронта.

Сам сквер, как памятное место продолжают облагораживать. Здесь высаживают новые деревья и кустарники. В ближайшее время обновят и памятный знак.

- К 20 сентября мы готовим открытие здесь нового памятника. При поддержке «Союза офицеров России» будет сделан серьезный монументальный знак, весом в 2 тонны. Но главное конечно же эта та добрая память которую отец оставил своим творчеством и помощью жителям Донбасса, - поделился сын Сергея Пускепалиса Глеб.

Символом зримой связи поколений являются памятники тем, кто отдал свою жизнь за Родину. Сергей Пускепалис помогал Донбассу с первых дней борьбы за свободу и поэтому память о нем здесь бережно хранят.