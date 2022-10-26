В Архангельске "Единая Россия" продолжает помогать добровольцам перед отправкой в зону СВО

На железнодорожном вокзале Архангельска провожали группу добровольцев, отправляющихся в армию. Проводить бойцов пришли их родственники и близкие.
Им предстоит проходить службу в составе группировки российских войск, осуществляющих специальную военную операцию на территории Украины. Все бойцы прошли предварительную подготовку в отряде специального назначения «Ратник». Дополнительные навыки они получат в учебном центре в Печенге Мурманской области.
Помощь в сборах оказала Группа Аквилон и лично депутат областного Собрания Александр Фролов (фракция «Единая Россия»). На выделенные Благотворительным фондом «Аквилон» закуплены и переданы добровольцам активные наушники, спальники, коврики, наколенники, перчатки, флисовые балаклавы.
«Большая работа по помощи мобилизованным проведена губернатором Поморья Александром Витальевичем Цыбульским. Что касается добровольцев, принят федеральный закон о том, что на них распространяются все льготы, это очень важно и правильно. Это настоящие патриоты своей стороны, которые добровольно идут защищать свою Родину. Они обратились к нам, сами определили перечень того, что необходимо дополнительно. И это было приобретено. Мы желаем им всем вернуться живыми и с победой», - говорит Александр Фролов.
Не осталось в стороне и региональное отделение партии «Единая Россия». На перроне добровольцам передали несколько коробок гуманитарной помощи - самим бойцам и их коллегам на фронте.
Добровольцев и мобилизованных активно поддерживают архангелогородцы: в региональном отделении «Единой России» на Набережной Северной Двины, 96 открыт штаб сбора гуманитарной помощи. Чаще всего приносят тёплую одежду.
«Сегодня мы передали ребятам теплые носки, которые собрали сотрудники регионального управления Роскомнадзора, а также наборы суставных и спортивных витаминов от нашего сторонника Партии. Впереди зимний период времени, и для поддержания крепкого здоровья необходимы комплексы витаминов, особенно - на передовой», - отметила руководитель архангельского регионального отделения «Молодой гвардии» Единой России» Мария Валуйских
Добровольцы жмут руки друзьям, обнимают родных и близких. «С Богом! Ждем вас, возвращайтесь живыми! С победой!» - раздаются слова прощания на перроне. И знакомая всем с детства мелодия марша «Прощание славянки».
«Сейчас не 41 год, не 78, не 89. Сейчас все немножко по-другому. Сейчас это очень всё нужно, я считаю технологии шагнули вперёд. И я считаю, что нам нужны технологические совершенствования», - отметил командир отряда позывной «Татарин».