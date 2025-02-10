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Про читательский опыт

У каждого из нас разный жизненный опыт: у кого-то он богаче, у кого-то беднее, но в любом случае многие жизненные ситуации мы проживаем не непосредственно (да это и невозможно), а через книги. Читая, мы узнаём массу всего нового, интересного, важного, мы путешествуем туда, куда в реальной жизни вряд ли попадём, размышляем о человеческих характерах, поступках, взаимоотношениях, сочувствуем, сопереживаем, думаем, примеряем на себя ситуации, в которые попадают герои, формируем свою картину мира.

 Если читательских опыт беден, ребёнку трудно написать даже небольшой текст, трудно общаться. Недавно в книге известной писательницы нашла такую мысль: историю каждого человека можно описать разными способами: через генетику, через образование, через общение, а можно – и через последовательность прочитанных книг. 

А теперь про некоторые расхожие формулировки, связанные с читательским опытом:  

1.Все дети обязательно должны читать. 

Да, хорошо бы, но чтобы это произошло, должно много всего совпасть: читают дома взрослые, хороший педагог привил любовь к чтению, читают друзья… Бывает, в школе дают список рекомендованных книг, а ребёнку они неинтересны, кажутся устаревшими. Ему другого хочется! Значит, надо дать право выбора. Скучно это тебе пока, а посмотри, что рекомендуют другие дети. Может быть, найдёшь что-то интересное для себя. Я теперь такие списки периодически составляю: книги, которые дети рекомендуют другим детям прочитать. Ниже будет ссылка, там среди многих списков есть и такой.  

2. Книга должна быть только бумажная, аудиокниги – это не то. 

Некоторым детям интереснее слушать, и хорошо, если у родителей есть возможность читать ребёнку вслух. Нечитающим малышам для гармоничного развития нужны и бумажные книжки (рассматривать картинки, листать, на зуб пробовать), и аудиозаписи сказок, стихов, рассказов. Дети постарше пусть слушают аудиокниги, смотрят экранизации (бывает, что путь другой: не от книги к фильму, а наоборот), их хорошо смотреть вместе, а потом читать или слушать, тоже вместе и сравнивать интерпретацию с литературным источником. Здесь, конечно, велика роль родителей. Чтение и слушание – два вида речевой деятельности, и оба формируют читательский опыт.  

3. Если ребёнок не читает и не слушает книги, с ним что-то не так. 

Спорное суждение. Сейчас очень много действительно интересных, качественных лекций и подкастов, которые человек может самостоятельно найти в интернете. Главное, чтобы и в школе, и в семье к этому правильно относились: интересовались, что нашёл, что понравилось,  предлагали посмотреть или послушать вместе. Какая-то тема может всерьёз увлечь, и если вместе это обсудить, возможно, уже вскоре состоится поход в библиотеку или в книжный магазин. 

Что почитать детям разного возраста (списки книг) https://buneeva.vsepravilno.com/blog/chto-pochitat-s-rebenkom 

17 март 08:30 | : Культура

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