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Два героя из Поморья вошли в книгу "100 подвигов обычных людей"

Истории двух героев из Архангельской области вошли в книгу о 100 выдающихся поступках современных россиян. Теперь не только жители родного региона, но и всей страны могут узнать о Джоне Кондратове, не словом, а делом отстаивающем интересы особенных детей, и экс-проводнице Нине Коровинской, принявшей роды в поезде. Многотомное издание «100 подвигов обычных людей» выпускает всероссийский медиапроект «Подвиги». 

Джон Кондратов из Северодвинска – счастливый отец троих детей, первенец в семье родился с синдромом Дауна. Через пару лет после рождения сына Джон стал организовывать встречи для семей с особенными детьми, а в 2022 году основал благотворительный фонд «Добрый Север» и запустил несколько фотопроектов в пользу детей с различными особенностями развития и здоровья.


 До сих пор Джон остаётся спонсором всех своих инициатив, но теперь активную помощь в начинании Джона оказывают и представители региональных властей, и бизнесмены. А сам Джон Кондратов хочет только одного – чтобы не только его особенный сын, но и все подобные ребята были не просто приняты обществом, но и могли стать по-настоящему счастливыми. 
 

История жительницы Котласа Нины Коровинской произошла в июле 1999 года.  Нина, проводница поезда «Мурманск-Котлас», приняла внезапные и чрезвычайно сложные роды у пассажирки. Она помогла благополучно появиться на свет двойняшкам – Машеньке и Ванечке. Много лет женщина ничего не знала о ребятах и переживала о том, как сложилась их жизнь, даже обращалась в передачу «Жди меня». И неожиданно, через 23 года, героиня нашла детей через соцсети и встретилась с ними. 

Эти истории было решено включить в очередной том книги «100 подвигов обычных людей». Журналисты проекта «Подвиги» связались с героями и взяли у них интервью. На их основе и написаны небольшие главы в книге о сотне героических поступков современных россиян. В книге есть истории профессионалов своего дела: врачей, спасателей и полицейских, которые ежедневно рискуют собственными жизнями по долгу службы. Также, наряду с профессионалами, сюда включены истории героев, которые совершили выдающийся поступок по воле случая. Книга рассказывает и о волонтёрских проектах, чья деятельность облегчает жизни тысяч людей. Издание, по традиции, интерактивное – с каждой страницы книги через QR-код можно перейти на сайт проекта kartageroev.ru и прочесть более полную и объёмную историю героя, с дополнительными материалами, фото или видеоинтервью.

В создании книги участвовали профессиональные фотографы-волонтёры со всей России, которые бесплатно сделали качественные портреты героев.

Книга была напечатана благодаря народному сбору – на средства, собранные на краудфандинговой платформе Planeta.ru. В ближайшее время она будет направлена тем неравнодушным людям, которые поддержали её издание и приобрели по предзаказу, а также всем героям книги, чьи истории ежедневно вдохновляют своим примером и мотивируют совершать самые обыкновенные правильные поступки, приходить на помощь, видеть героя в близких и себе. 


11 июль 10:37 | : Культура

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