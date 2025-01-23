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Мезень отмечает юбилей знаменитого земляка

Если вы еще не в курсе: сегодня, 13 марта,  исполняется 85 лет со дня рождения писателя, уроженца Мезени  Владимира Личутина.  В Москве Поморское землячество организовывает  в его честь творческий вечер в Центральном доме литераторов.

Перу писателя принадлежат такие известные произведения, как «Иона и Александра», «Любостай», «Крылатая Серафима», трилогия «Раскол» и другие. Значительное место в его творчестве занимает тема северной деревни… к родовым корням.

На малой Родине помнят и чтят Владимира Владимировича. В Мезени, в его родовом доме, в 2023 году на средства нацпроекта "Культура" обустроен мемориальный музей рода Личутиных. Музей торжественно открывали в июле 2024 года, на открытии был и сам писатель.  

Изначально идею создания музея  в один из визитов в родную Мезень, обсуждал сам Личутин с мезенской общественностью. Затем общественники  озвучили эту идею  муниципальной власти, где встретили горячую поддержку. И совместно с региональным Министерством культуры идея была воплощена в жизнь.


13 март 08:36 | : Культура

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