Мезень отмечает юбилей знаменитого земляка

Если вы еще не в курсе: сегодня, 13 марта, исполняется 85 лет со дня рождения писателя, уроженца Мезени Владимира Личутина. В Москве Поморское землячество организовывает в его честь творческий вечер в Центральном доме литераторов.

Перу писателя принадлежат такие известные произведения, как «Иона и Александра», «Любостай», «Крылатая Серафима», трилогия «Раскол» и другие. Значительное место в его творчестве занимает тема северной деревни… к родовым корням.

На малой Родине помнят и чтят Владимира Владимировича. В Мезени, в его родовом доме, в 2023 году на средства нацпроекта "Культура" обустроен мемориальный музей рода Личутиных. Музей торжественно открывали в июле 2024 года, на открытии был и сам писатель.

Изначально идею создания музея в один из визитов в родную Мезень, обсуждал сам Личутин с мезенской общественностью. Затем общественники озвучили эту идею муниципальной власти, где встретили горячую поддержку. И совместно с региональным Министерством культуры идея была воплощена в жизнь.



