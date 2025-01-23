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В Москве пройдет творческий вечер поморского писателя Владимира Личутина

13 марта 2025 года, в 18.30, в малом зале Центрального Дома литераторов (Москва, ул. Большая Никитская, 53, метро «Баррикадная», «Краснопресненская»)  состоится  творческий вечер к  85 – летию со дня рождения лауреата многих международных и российских литературных премий, члена Союза писателей России,  Почетного жителя Мезенского района Архангельской области, члена Поморского землячества в Москве, писателя Владимира Личутина «Душа неизъяснимая».

За последние годы в издательстве «Вече» на пожертвования поклонников творчества вышло собрание сочинений в 14 томах. В октябре 2024 года вышла в свет новая книга «Груманланы: сказания о поморах». Суммарный тираж произведений нашего земляка превышает 10 миллионов экземпляров.

12 июля 2024 года на малой родине В. Личутина, в родовом доме Мезени Архангельской области торжественно открылся Дом-музей писателя.

И в настоящее время писатель Владимир Личутин продолжает работать над новыми проектами, он по-прежнему признается мыслителем, слова  которого проникают в души читателей народов разных стран.

Организаторами мероприятия выступили: Министерство культуры Архангельской области; Союз писателей России; Клуб писателей Центрального Дома литераторов; Московская городская организация Союза писателей России, Архангельское региональное отделение Союза писателей России, региональная общественная организация «Поморское землячество в Москве».

10 март 10:49 | : Культура

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