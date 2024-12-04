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Василий Ларионов остается при книгах

Стало известно новое место работы Василия Ларионова, ушедшего с поста директора Поморской филармонии не по собственному желанию.

С первого марта он занимает пост креативного директора Добролюбовской библиотеки. Нельзя исключить, что эта единица в штатном расписании выбита специально под него.

В любом случае, Ларионов остаётся при своем детище – книжном фестивале «Белый июнь». Что можно воспринимать как некий компромисс между региональным Министерством культуры и недовольной общественностью.

Напомним, сейчас Поморской филармонией заведует некая сомнительная Гайкович.

Наши наблюдатели полагают, что для Василия новая должность «на пересидеть». До смены руководителя всей поморской культурой, которая когда-нибудь да произойдет по вполне понятной причине.

03 март 09:48 | : Культура

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