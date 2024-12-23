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Ого-го, Наталья! Стало известно имя нового директора Поморской филармонии

На смену ушедшему в отставку Василию Ларионову, который в самое ближайшее время займет место директора Дома народного творчества (Руслан Боднарук покинул пост по непонятной мотивации), приходит Наталья Гайкович. Нашей редакции об этом стало известно из собственных источников.

Известно, что она уроженка Няндомы, где ее матушка директор Школы искусств и депутат местного Совета. Долгое время жила в Москве и приняла нетривиальное решение вернуться на историческую родину.

Себя Наталья позиционирует вынужденным трудоголиком и специалистом в креативных технологиях.

Кроме того (из социальной сети):

Написала 6 грантов, 3 из которых выиграла.
 
 Нафандрайзила более 13 млн рублей и реализовала свой первый масштабный проект в Няндоме, идею которого вынашивала три года. Фестиваль счастливых людей «10 МЕРИДИАН» в городе на 20 тыс чел. стал одним из заметных культурных проектов АО.

Побывала на тантре.

Счастлива в новых отношениях.

По фотографии видно, что новый директор филармонии – дама веселая и заводная. Впрочем, местные деятели культуры воспринимают это назначение с изрядной долей скепсиса – на управление значимым объектом приходит варяг с сомнительным «портфолио».

14 январь 10:01 | : Культура

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