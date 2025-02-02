От "уважителей" к "смакователям". Этот таинственный мир синонимов

Давно-давно, ещё в студенческие времена, мне попалась книга Фриды Вигдоровой "Мой класс", и я её помню до сих пор. В дневниках Лидии Корнеевны Чуковской часто упоминается имя Вигдоровой, и там приводится письмо, которое Вигдорова как-то прислала Корнею Чуковскому по поводу одной его статьи. По-моему, текст этого письма - очень удачный пример, на котором можно объяснить детям, что такое хорошая речь.

Хорошая речь — это какая? Прежде всего богатая, выразительная. О богатстве речи можно судить по многим признакам, например, по тому, насколько умело человек пользуется синонимами. Познакомить детей с синонимами, показать, что в одном ряду могут быть синонимы и нейтральные, и разговорные, и книжные («высокие»), поэтому их надо безошибочно использовать в речи, можно разными способами. При этом очень важно опираться на детское чувство языка, дать ребёнку возможность эмоционально воспринять текст, вызвать своим чтением нужную эмоциональную реакцию. А после чтения, конечно, обсудить и разобраться, что к чему.

Можно рассказать, что дочь писателя Корнея Ивановича Чуковского Лидия Корнеевна вела дневники, и в одном из них она рассказывает такую историю. Чуковский написал статью в «Литературную газету» и в ней по ошибке выдал работу одной переводчицы за работу другой. Об этом ему хотела сообщить писательница Фрида Вигдорова. Поскольку Чуковский в статье советовал переводчикам изучать богатство родного языка и активно пользоваться синонимами, она написала так:

«Дорогой (высокочтимый, бесценный, неоценимый, безмерно высокий) Корней Иванович!

Мы с восторгом (наслаждением, упоением, без передыху, взахлёб) прочитали (усвоили, заглотили, втемяшили себе в башку) Вашу превосходную (блистательную, на большой палец, великолепную, мировецкую, отменную, лихую) статью, но хотели бы (жаждали, мечтали, имели такую думку, желали бы), чтобы Вы учли (взяли на заметку, благоволили заметить, зарубили себе на носу, намотали на ус), что наша обожаемая (любимая, дражайшая, милая нашему сердцу) Мария Фёдоровна Лорие никогда (во веки веков, отродясь, с младых ногтей) не переводила (не перелагала, не перевыражала, не перепирала) на язык родных осин (дубов, берёз, клёнов, развесистой клюквы) ни строчки Олдриджа. Это не мешает (не препятствует, не прекословит, не противуборствует) нашему высокому уважению (культу) Вашей особы (персоны, личности, божьего подобия, образины).

Всегда Ваши любящие Вас читатели, почитатели, уважатели, любители, смакователи».

Можно спросить ребёнка, что хотела сказать и что сказала Ф. Вигдорова в этом письме К. Чуковскому. Дело в том, что в тексте много смыслов скрыто «между строк». Хотела сказать, что статью прочла, статья понравилась, но автор допустил ошибку: М. Ф. Лорие никогда не переводила Джеймса Олдриджа. Об этом сказано прямо, в явном виде. Почему выбрала такую необычную форму письма (приводит в скобках ряды синонимов к ключевым словам текста)? Потому что сама прекрасно владеет русским языком (и чувством юмора!) и «между строк» хотела сказать, что по поводу синонимов с автором согласна и что, похоже, синонимическим богатством языка писатели и переводчики худо-бедно, но владеют, не всё так плохо. При помощи хорошей речи выразить эти мысли Ф. Вигдорова смогла весело, в шутливой форме, с уважением к адресату.

Ребёнку можно рассказать и о том, что в рядах синонимов, которые использованы в письме, есть слова стилистически нейтральные («с восторгом», «наслаждением»), книжные («с упоением») и разговорные («без передыху», «взахлёб»). Можно поговорить о том, когда в речи уместны слова книжные, а когда — разговорные.

В общем, когда текст хороший, можно по-разному и с разными целями использовать его для развития у ребёнка чувства языка, интереса и любви к слову.

Екатерина Бунеева