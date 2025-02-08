В Онеге наступили рыбные дни

В этом году фестиваль «Рыба моя Поморская», организованный администрацией Онежского округа, проводится при поддержке правительства Архангельской области. Подробности от издания «Регион 29»:

- По словам главы Онежского округа Веры Пономарёвой, с каждым годом фестиваль привлекает всё больше участников. Мастера представляют изделия народных промыслов, а торговые предприятия — свою продукцию.

— Мы рады показать, чем богата онежская земля. Приглашаю всех поучаствовать в различных площадках фестиваля, — сказала Вера Пономарёва.

Как рассказала заместитель министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Елена Говорова, в рамках фестиваля в Онеге пройдут разнообразные культурные, спортивные и ярмарочные мероприятия.

— В рамках насыщенный деловой программы будут организованы круглые столы и семинары по вопросам государственных мер поддержки малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственных кооперативов, — отметила Едена Говорова. — Кроме того, мы рассмотрим вопросы организации системы контроля при производстве пищевой продукции, другие темы.

В рамках образовательной части деловой программы состоятся встречи молодёжи с представителями высших учебных заведений. Для выпускников школ и их родителей будет предоставлена информация о том, где можно получить образование, связанное с морскими профессиями, а также с сельским хозяйством и туризмом.

Для любителей рыбалки будет организован семинар, на котором специалисты расскажут о правилах рыболовства и возможностях использования электронного сервиса для приобретения путёвок для любительской рыбалки.



Шеф-повар ресторана «Малые Карелы» поделится рецептами вкусных и полезных рыбных блюд, а студенты Онежского индустриального техникума, изучающие традиционную поморскую кухню, расскажут о своих кулинарных секретах.



Кроме того, в рамках фестиваля состоится традиционная рыбная ярмарка, где можно будет приобрести не только морепродукты, такие как пикша, беломорская сельдь, камбала, скумбрия, ряпушка и навага, но и кондитерские изделия, включая мармелад, пряники, а также блины, пончики и горячие пирожки.



Спортивная программа также обещает быть насыщенной. Главным событием станут соревнования по зимнему парусному спорту, которые пройдут 22 февраля в акватории реки Онеги.