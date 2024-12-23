Мэр Чечулин сохранил городское телевидение Новодвинска

В понедельник мы сообщали о том, что решением собственника в лице областного медиахолдинга «Норд-ТВ», имеющее 33-летнюю историю, будет продолжать работать в режиме корпункта вещательной компании «Регион 29».

Что встретило крайне негативную реакцию не только сокращенного до нельзя творческого коллектива, но и горожан, привыкшим к собственным эксклюзивным новостям и особой манере подачи материала.

Клич о помощи услышал глава администрации Новодвинска Александр Чечулин. Вот его сегодняшнее сообщение:

- Новодвинское телевидение и новости города будут сохранены. Сегодня мы встретились с руководством телеканала «Регион 29» и обсудили сложившуюся ситуацию.

С учётом преобладающего мнения жителей города о необходимости сохранить городское телевидение, руководством телеканала принято решение сохранить телевизионную студию и выпуски новостей Новодвинска.