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«Норд-ТВ» больше нет

Новодвинский городской телеканал, проработав 33 года, прекратил свое самостоятельное существование.

Теперь он стал корпунктом медиахолдинга «Регион 29» с соответствующей кадровой и финансовой оптимизацией. Количество сотрудников сокращено до четырех человек, что не дает в дальнейшем полноценно и оперативно освещать события в городе бумажников, к чему привыкли постоянные зрители «Норд-ТВ».

Наталья Мезенева, уволенный руководитель городского телеканала:

- Не могу смириться с тем, что не будет больше в эфире душевных передач о замечательных жителях Новодвинска, интервью на актуальные городские темы. А главное - выпусков наших городских новостей больше не будет. Изредка в программах областного телеканала будут мелькать только оплаченные сюжеты из нашего города.

Сокращенные сотрудники сетуют, что «новые хозяева» с ними даже по-человечески не попрощались.

Наблюдатели отмечают, что подобные решения в год губернаторских выборов не принимаются без консультаций и одобрения со стороны внутриполитического ведомства областной администрации.

При этом, если судить по реакции в социальных сетях, общественность Новодвинска стопроцентно против такой «реформы» и взывает к заступничеству главу города бумажников Александра Чечулина и руководство АЦБК.

(фото с 25-летия «Норд-ТВ»)

13 январь 12:13 | : Культура / Скандалы

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