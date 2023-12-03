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Священники Поморья благославили новых глав МО на служение народу

На Пинежье состоялась церемония вступления в должность новой главы. По решению депутатов округом теперь будет руководить Людмила Колик. Напутствовал ее на работу архимандрит Иосиф (Волков).

С напутственными словами и поздравлениями к главе Пинежского округа обратились представители ветеранского и молодежного движения, руководители бизнеса и многие другие. «Первым слово предоставлено благочинному Пинежского благочиния, архимандриту Иосифу (Волкову)», — рассказали в районной администрации.

Прежний глава района Александр Чечулин написал на своей странице в соцсети: «Перед отъездом из Пинежского района побывал у отца Иосифа в Артемиево-Веркольском монастыре. Поговорили о жизни, вместе съездили на вступление в должность главы Пинежья. Отец Иосиф всегда благословлял нас на все добрые дела. Благословил и в этот раз. Впереди новые задачи и вызовы. Будем работать».

Также в администрации Новодвинска прошла инаугурация главы городского округа Архангельской области «Город Новодвинск». На пост градоначальника единогласным решением местных депутатов назначен Александр Чечулин. Напутствовал нового руководителя протоиерей Владимир Новиков.

Поздравить с торжественным моментом нового руководителя Новодвинска собрались представители областной администрации, главы муниципалитетов, входящих в состав архангельской агломерации, депутаты регионального и муниципального уровней, руководители городских организаций и предприятий, а также Почетные жители Новодвинска и общественные деятели.

В присутствии многочисленных гостей Александр Сергеевич принес присягу. Он торжественно дал обещание добросовестно исполнять обязанности главы города, защищать интересы новодвинцев, уважать и соблюдать права человека и гражданина, Конституцию России, федеральные и областные законы, Устав Архангельской области и Новодвинска.

(по материалам Архангельской епархии)


30 декабрь 10:18 | : Политика / Верую

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