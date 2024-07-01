"Единая Россия" внесла знаковые изменения в бюджет Новодвинска

На заседании фракции «Единая Россия» были рассмотрены масштабные изменения в местный бюджет, которые предложила городская администрация и глава Новодвинска Александр Чечулин .

Отдельная корректировка коснулась социального блока. Здесь увеличены средства на детские сады, образовательные учреждения, спортивные объекты.



Татьяна Кривоногова, председатель депутатской комиссии по социальным вопросам, руководитель фракции «Единая Россия»: «Прежде всего отметим, что дополнительные средства получат детские садики на замену оборудования пищеблока, замену электрики. Продолжатся ремонтные работы и в ДДТ. Что касается школ, то это модернизация стадиона в гимназии, техническое обследование одного из зданий школ города и частичное финансирование мероприятий по антитеррору.»



Около 40 миллионов рублей распределены по многим статьям расходов. Самая большая часть этих денег — 17 миллионов пошла на городское хозяйство. Из них более 5 миллионов на благоустройство общественных территорий.



Председатель комиссии по городскому хозяйству Василий Суворов отметил динамику в вопросе ремонта тротуаров и дворовых проездов. «Благодаря изменениям в бюджет, в этом году нам удастся отремонтировать два тротуара на улице Третьей Пятилетки и дворовый проезд на улице Солнечная. Также, по предложению главы Новодвинска Александра Чечулина, предусмотрены ассигнования на проект объездной дороги, уличной новогодней иллюминации, ремонта сцены в городском парке и многое другое», - отметил Василий Суворов.

В итоге проект «О внесении изменений в бюджет Новодвинска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» был принят депутатами единогласно. Социальная сфера и городское хозяйство города получили мощное вливание средств. Это не только улучшит работу городских предприятий и учреждений, но и повысит комфортность проживания в Новодвинске.