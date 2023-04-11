Директором школы №62 г. Архангельска стала ее выпускница

Кандидатура Рудаковой Натальи Александровны согласована администрацией Архангельска. К работе в качестве директора школы № 62 она приступила 8 июня.



- Наталья Александровна Рудакова сама была учащейся школы № 62, а после окончания пединститута с 1995 года работала в родной школе учителем истории, экономики и обществознания. Затем она была назначена заместителем директора школы № 62 по учебно-воспитательной работе. Наталья Александровна хорошо знает направления и приоритеты работы данной школы, особенности классов, в том числе, и кадетских, - подчеркнула директор департамента образования Светлана Базанова.



Успешно завершить экзаменационный этап в школе, обеспечить выдачу аттестатов и выполнить все запланированные на лето ремонтные работы в образовательном учреждении – такие задачи поставлены перед новым директором на ближайшее время.