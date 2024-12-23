Нам прилетело от Цыбульского

Сегодня в России отмечается День печати… профессиональный праздник журналистов всех форм вещания.

С праздником корреспондентов, редакторов, теле- и радио- ведущих, операторов, фотографов, сисадминов и других специалистов, связанных с этой сферой, поздравил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Главу региона цитирует издание «Регион 29»:

— Всегда быть в курсе событий, узнавать и рассказывать о самом важном, нужном, интересном и актуальном, при этом неизменно сохранять высокий уровень качества материалов, осознавать гражданскую ответственность за каждое слово и каждый кадр — вот принципы, по которым работает каждый настоящий журналист.

За почти два столетия в Поморье сложилось высокопрофессиональное сообщество представителей средств массовой информации. От ответственности и активной гражданской позиции которых зависит имидж Архангельской области, его туристическая привлекательность и социальная стабильность. Желаю всем представителям медиасообщества творческого вдохновения, интересных новостей и собеседников, сил для реализации новых идей! Спасибо за труд!