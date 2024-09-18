Архангельский колледж культуры приглашает на новогоднюю сказку

Архангельский колледж культуры и искусства приглашает на новогоднее представление «Снежная сказка Мороза Ивановича», по мотивам русской народной сказки «Морозко».

Спектакли пройдут 23 – 28 декабря, в 12:00 и 14:00 в театрально-концертном зале на пр. Троицкий 93. Справки по телефону: +7 (906) 282-13-33.

Это событие станет настоящим подарком для всей семьи: зрители погрузятся в удивительный мир зимних чудес и сказочных приключений: Мороз Иванович порадует своими чудесами, а Снегурочка расскажет захватывающие сказки.

На сцене будет множество любимых персонажей: кроткая Настенька, ленивая Марфушу, злющая Старуха, задорный Иван, а также Баба-яга. Каждый герой привнесет в представление свою уникальную атмосферу, а вместе они создадут незабываемую новогоднюю сказку.

В течение всего представления зрителей ждет множество веселых моментов, танцев и песен. Каждый сможет поиграть и потанцевать в компании сказочных героев. Приходите всей семьей и погрузитесь в атмосферу волшебства, радости и зимнего праздника! Все герои всегда рады встрече с вами, чтобы создать настоящую новогоднюю сказку!



