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Архангельский колледж культуры приглашает на новогоднюю сказку

Архангельский колледж культуры и искусства приглашает на новогоднее представление «Снежная сказка Мороза Ивановича», по мотивам русской народной сказки «Морозко». 

 Спектакли пройдут 23 – 28 декабря, в 12:00 и 14:00 в театрально-концертном зале на пр. Троицкий 93. Справки по телефону: +7 (906) 282-13-33.

Это событие станет настоящим подарком для всей семьи: зрители погрузятся в удивительный мир зимних чудес и сказочных приключений: Мороз Иванович порадует своими чудесами, а Снегурочка расскажет захватывающие сказки. 

  На сцене будет множество любимых персонажей: кроткая Настенька, ленивая Марфушу, злющая Старуха, задорный Иван, а также Баба-яга. Каждый герой привнесет в представление свою уникальную атмосферу, а вместе они создадут незабываемую новогоднюю сказку. 

  В течение всего представления зрителей ждет множество веселых моментов, танцев и песен. Каждый сможет поиграть и потанцевать в компании сказочных героев. Приходите всей семьей и погрузитесь в атмосферу волшебства, радости и зимнего праздника! Все герои всегда рады встрече с вами, чтобы создать настоящую новогоднюю сказку!


02 декабрь 12:25 | : Культура

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