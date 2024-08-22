Архангельский кинофестиваль начинается с питчинга детских мультстудий

Детские любительские мультстудии Арктической зоны РФ смогут посоревноваться на питчинге мультпроектов. В жюри режиссёры «Союзмультфильма» и деятели искусства и культуры Архангельской области. Питчинг для детских мультстудий входит в образовательную программу VIII Международного кинофестиваля Arctic open. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив и региональным министерством культуры.

Заявить свои мультпроекты на питчинг могут участники детских анимационных студий Арктической зоны РФ из Архангельской, Мурманской областей, НАО, ЯНАО, Республик Коми, Карелии, Саха (Якутии), Чукотского автономного округа и Красноярского края.

На конкурс можно отправить проекты анимационных короткометражных фильмов на любой стадии производства. Жюри, в составе которого будут специалисты легендарной студии «Союзмультфильм», оценят креативность, уникальность анимационного проекта, оригинальность художественного замысла и, конечно, легкость восприятия для широкой аудитории.

Темой мультипликационных короткометражек могут стать семейные ценности, автобиографические истории, рассказы о людях, прославивших Арктику, свой дом, малую родину. Также проекты могут рассказывать об особенностях и достопримечательностях родного края, о природе арктической зоны, культуре ее народов, об исторических событиях и особенностях жизни современного населения.

Такой широкий круг тем не ограничивает фантазию участников. Также конкурсанты сами выбирают, в какой технике будет создан мультфильм.

Положение о питчинге проектов от детских мультстудий размещено на сайте кинофестиваля Arctic open, в группе ВК «Мультипликаторы Архангельской области».

Заявки принимаются по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1xydPCBCrqnAaTo6FYPnaiv-Ai1A5xPxXuK5AQfvg-tI/viewform?edit_requested=true до 31 октября включительно.



Десять команд-победителей отборочного этапа будут известны 10 ноября. В фестивальные декабрьские дни представители этих мультстудий приедут в Архангельск для презентации проектов анимационных фильмов жюри. Тройку победителей очного этапа питчинга наградят 5 декабря на открытии VIII Международного кинофестиваля Arctic open в Архангельске на сцене театра драмы им. М. В. Ломоносова дипломами, подарками и денежными призами от спонсоров и партнеров.

Идея проведения питчинга возникла как естественное продолжение трехгодичной работы по развитию детской анимации Архангельской области в рамках социокультурного кинофестивального проекта.

Напомним, Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open сотрудничает с легендарной студией «Союзмультфильм» с 2022 года. Тогда на базе Интеллектуального центра – научной библиотеки САФУ впервые прошла «Инклюзивная мастерская детской анимации Поморья», в которой приняли участие более 60 юных мультипликаторов из разных районов региона.



В 2023 году руководители детских мультстудий прошли образовательный курс под руководством режиссеров – педагогов студии «Союзмультфильм». В 2024 году мультипликаторы шагнули далеко за пределы проекта и презентовали мультсериал, созданный к 440-летию Архангельска, на нескольких площадках города в дни празднования юбилея столицы Поморья. Результат коллективно-творческой деятельности, над которым трудились более 100 детей и взрослых — мультсериал «Истории, которые рассказывают улицы» — можно увидеть в соцсетях - https://vk.com/video-212378456_456239142 .

В этом сезоне восьмой Международный кинофестиваль Arctic open расширяет географию участников до всей Арктической зоны РФ.

Проект Поморского культурного фонда «Берегиня» «КиноАрхипелаг. Социокультурный проект VIII Международного кинофестиваля «ARCTIC OPEN» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области, регионального отделения Союза кинематографистов России.

Организатор - НКО Поморский культурный фонд «Берегиня».



