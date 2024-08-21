В архангельском Театре кукол объявлен предсезонный аврал

В преддверии нового 92-го театрального сезона театр срочно заканчивает ремонтные работы, которые были начаты ещё летом. За процессом наблюдает (и оценивает) издание «Регион 29»:

- Казалось бы, всего несколько лет назад был сделан капитальный ремонт. Что же произошло, что понадобилось вновь приводить здание в порядок? Об этом руководство театра рассказало на пресс-конференции.

«Мы выполнили замену линолеумного пола на керамогранит, — рассказала и.о. директора театра кукол Вера Дракунова. — Мы установили декоративные потолки на первом и втором этажах, отремонтировали стены, лестницу и добавили освещение».

Ремонтные работы проводятся в рамках национального проекта «Культура». Вливания, как признаются в театре, были колоссальными. О том, сколько денег потребовалось на приведение в порядок зрительного пространства мы рассказывали в нашем материале.

Новый сезон в театре откроется уже 14 сентября. Зрителей в этот день ждут старые спектакли. Так, для начала северянам покажут прошлогодний «Подарок для мамы» (4+) и постановку 2022 года «Ведьма из чуланчика» (8+).

Тем временем, северяне в социальных сетях жалуются на то, что репертуар театра следовало бы обновлять чаще.

«Репертуар не обновляется. — сетует Евгений Иванов. — Примерно все тоже самое из года в год. Театр выезжает на том, что в Архангельске не так много мест, куда можно сходить с малышней».

Будут в новом сезоне и премьеры. Но их придётся подождать.