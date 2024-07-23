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Архангельский театр кукол скоро предстанет в обновленном виде

Ремонтные работы в Архангельском театре кукол, которые проводились этим летом, близятся к завершению. Подробности от издания «Регион 29»:

- На сегодняшний день проведены демонтажные работы, расширено фойе на первом этаже, выровнены полы, линолеум заменили на керамогранит.

Винтовую лестницу, по которой зрители поднимаются на второй этаж, привели в соответствие с нормативными требованиями.

На первом и втором этажах установили дизайнерские потолки и обновили обивку мягких диванов.

До открытия театра осталось совсем немного времени. Ремонтные работы идут по плану. Осталось только установить новые светильники, покрасить стены и навести лоск.

 

28 август 11:04 | : Культура

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