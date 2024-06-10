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В Кенозарском национальном парке сделано открытие культурного значения

В декабре 2024 года в Государственной Третьяковской галерее состоится выставка крупного московского художника Виктора Попкова (1932–1974). Он известен широкой публике свои оригинальным видением темы Русского Севера.

В 1960-е гг. Север открывали для себя многие московские живописцы и графики. Одних привлекала возможность импровизации на тему бревенчатой страны, другие постигали правду национального русского характера. Северная тематика означала новый крутой поворот и в творчестве Виктора Попкова. Один из ярких периодов его творчества — работа в Кенозерье в 1972 году. Здесь художник увидел в тихом, просторном месте истинную Россию, «загнанную в северную глушь». Попков написал ряд пейзажей и портреты местных жителей. Художник и его жена, Клара Ивановна Калинычева, работали в деревнях Зехнова, Вершинино, Рыжково. Во время этих путешествий В.Е. Попковым написано более двадцати акварелей, которые сейчас хранятся в Третьяковке. Среди них — акварельный лист «Дед Н. Губин».

 Кенозерский национальный парк с интересом находит и передаёт коллегам из Государственной Третьяковской галереи информацию о творчестве Виктора Попкова, которую можно найти только в полевых экспедициях. Сотрудникам отдела изучения и интерпретации культурного наследия Парка Марине Мелютиной и Софье Тучиной посчастливилось встретиться с Валентиной Викторовной Шишкиной (Губиной), внучкой изображённого на листе Никифора Александровича Губина (1898–1978). Валентина Шишкина поделилась сведениями о дедушке: «В свое свободное время он любил сидеть на камешке возле часовни Николая Чудотворца в деревне Вершинино и смотреть на просторы Кенозерья». Именно на этом фоне его великолепно изобразил Виктор Попков. Выразительный образ мужчины на фоне храма отразил светлое мироощущение художника, влюблённого в Кенозерье.

 

14 август 10:44 | : Культура

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