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Архангельская область подключилась к проекту "Императорский маршрут"

    Церемония подписания трехстороннего соглашения о сотрудничестве в рамках проекта «Императорский маршрут» состоялась 30 июня в архангельских Гостиных дворах. Документ подписали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова и заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков (онлайн).

    Участие в событии принял митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. По окончании церемонии подписания соглашения архипастырь вместе с Александром Цыбульским и Анной Громовой принял участие в торжественном открытии передвижной выставки «Святитель Лука — врач, педагог, пастырь».

    Глубокоуважаемые Александр Витальевич, Анна Витальевна, уважаемые участники!

    Сегодня мы являемся свидетелями важного события - в Архангельске открывается выставка, посвященная памяти русского святителя и ученого архипастыря и врача святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Святитель Лука в годы гонений на христианство с великим достоинством нес крест свидетельства о вере Христовой.

    «Не пробуйте разделить хирурга и епископа. Образ, разделенный надвое, неизбежно окажется ложным», — писал подвижник, который из 12 лет лагерей и ссылок два года провел в Котласе и в Архангельске.

    Как мы знаем, в архангельской ссылке епископ-профессор разработал новый метод лечения гнойных ран, здесь он создал свой фундаментальный труд «Очерки гнойной хирургии». Его служение Богу и людям является для нас примером следования профессиональному и христианскому долгу.

    Человек устроен сложно, и его дух нуждается в заботе не меньшей, чем тело. Поэтому профессия врача близка по своей сути к служению священника. Как справедливо отметил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, «ни священник, ни врач не имеют права пройти мимо беды, будь она в выходной или праздничный день. Как священник не может прийти домой и, сняв рясу, перестать быть священником, так и врач, снимая халат, не перестает быть врачом».

    Отрадно и глубоко символично, что сегодняшняя выставка открывает сотрудничество Архангельской области и Елисаветинско-Сергиевского сообщества. Имя святителя Луки является символом того Божественного призвания, которое даруется каждому человеку: свидетельство о своей вере и деятельная любовь к ближнему в том, к чему человек призван в своей профессиональной деятельности. Этот путь служения может принести обильный плод на благо Богохранимого Отечества нашего, для Церкви Христовой и всех наших ближних.

    Призываю на всех вас Божие Благословение и сердечно благодарю организаторов прекрасной и духовно значимой выставки.

    ***

    Отметим, что Архангельская область станет 31-м регионом России, где фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке Министерства экономического развития РФ будет реализован «Императорский маршрут».

    Федеральный историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут» реализуется фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» с 2017 года. Особенностью проекта является не только объединение в регионах посредством культурно-познавательного туризма объектов, связанных с Императорским Домом Романовых: мест памяти, официальных визитов, посещений и паломничеств, образовательных путешествий Великих Князей, Императорских резиденций и Великокняжеских усадеб, но и сохранение культурного наследия, создание музеев и экспозиций в сохранившихся и восстановленных исторических зданиях, установка памятных знаков, мемориальных досок и монументов, посвящённых выдающимся личностям и значимым событиям 300-летней истории Императорской России.

    С 2013 года Фондом ЕСПО созданы 10 музеев: Музей истории Императорского Православного Палестинского общества в Москве, Музей Семьи Императора Николая II в Тобольске (Тюменская область), Музей памяти представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа в городе в Алапаевске» (г.Алапаевск, Свердловская область), Музейный кластер в подмосковном Императорском имении «Ильинское-Усово»: Музей школы и детства, Музей материнства и младенчества, Музей Августейших покровителей РОКК – владельцев имения «Ильинское-Усово», Музей Семьи Великого Князя Константина Константиновича в Осташёво (Московская область), Музейная экспозиция «Сергиев Скит» в Калуге, Музейная экспозиция памяти Великого Князя Михаила Александровича в каретном проезде гостиницы «Королёвские номера» и Музей пенитенциарной системы в Перми.

    Ежегодно по «Императорскому маршруту» в рамках проекта Министерства культуры РФ «Моя Россия» совершают путешествие дети из более чем 20 регионов России. Из Екатеринбурга в Алапаевск, из Тюмени в Тобольск курсируют брендированные поезда «Императорский маршрут» с экскурсионными группами и тематическими программами для туристов разных возрастных категорий.

    Фондом ЕСПО созданы более 15 передвижных стендовых выставок, посвященных 300-летней истории Императорской России. Выставки сопровождаются раздаточной литературой - лифлетами и путеводителями с QR-кодами. Экспозиции имеют широкий просветительский охват, находят отклик в сердцах посетителей, кроме того, мобильность экспозиций позволяет представлять их в самых отдалённых уголках России от Калининграда до Новосибирска, от Алапаевска до Анадыря.

    Федеральный историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут» является эффективной формой популяризации отечественной истории, патриотического воспитания школьников и молодёжи. Архангельская область располагает богатейшим историко-культурным наследием, связанным с 300-летним периодом правления Императорского Дома Романовых. Архангельск неоднократно посещал Император Пётр I, направивший свои усилия на развитие судостроения, внешней и внутренней торговли. Именно здесь государь принимал участие в закладке первого российского торгового корабля «Святой Павел». В 1708 году решением Петра I Архангельск стал губернским городом. В память о выдающемся вкладе государя в развитие Архангельска во второй половине XIX века недалеко от Гостиных дворов был воздвигнут памятник Петру I скульптора М.М. Антокольского.

    Архангельск посещали Императоры Александр I, Александр II, с паломническим визитом в 1913 году в Архангельске побывала Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна, начальница Марфо-Мариинской обители милосердия, вдова младшего брата Императора Александра III – Московского генерал-губернатора Великого Князя Сергея Александровича. 

01 июль 09:12 | : Культура / Верую

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