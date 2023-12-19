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В Архангельске пройдет презентация книги игумена Феодосия

    Вышла в свет книга наместника Александро-Ошевенского монастыря игумена Феодосия (Курицына). Сборник «Тихая радость и тихая грусть» объединил рассказы о жизни автора и его знакомых.

    Презентация книги пройдет 9 февраля в отделе библиотечного обслуживания Добролюбовской библиотеки в Архангельске (ул. Урицкого, д. 1, 1 этаж). Начало в 16:00.

    Сборник представят автор игумен Феодосий и литературовед Елена Галимова.

    «Монахи. Священники. Епископы. Нет, мы не небожители. Мы люди. Да, мы отреклись от мира, но продолжаем жить в миру. Цель написания этой книги — небольшого сборника рассказов — показать читателю, что мы такие же, как и они. Мы радуемся, мы грустим, плачем. Мы любим», — отметил игумен Феодосий в предисловии к книге.

    Вступительную статью к сборнику написала Елена Галимова. По ее словам, рассказы автора «повествуют о событиях, происходивших в разные годы. Каждый из них — отдельная маленькая история, отдельный фрагмент, кусочек мозаики, а в совокупности, все вместе они образуют художественное единство, цельную картину, потому что скреплены внутренним сюжетом — линией жизни автора-повествователя». 

24 январь 09:21 | : Культура / Верую

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