В Архангельске пройдет презентация книги игумена Феодосия

Вышла в свет книга наместника Александро-Ошевенского монастыря игумена Феодосия (Курицына). Сборник «Тихая радость и тихая грусть» объединил рассказы о жизни автора и его знакомых.

Презентация книги пройдет 9 февраля в отделе библиотечного обслуживания Добролюбовской библиотеки в Архангельске (ул. Урицкого, д. 1, 1 этаж). Начало в 16:00.

Сборник представят автор игумен Феодосий и литературовед Елена Галимова.

«Монахи. Священники. Епископы. Нет, мы не небожители. Мы люди. Да, мы отреклись от мира, но продолжаем жить в миру. Цель написания этой книги — небольшого сборника рассказов — показать читателю, что мы такие же, как и они. Мы радуемся, мы грустим, плачем. Мы любим», — отметил игумен Феодосий в предисловии к книге.

Вступительную статью к сборнику написала Елена Галимова. По ее словам, рассказы автора «повествуют о событиях, происходивших в разные годы. Каждый из них — отдельная маленькая история, отдельный фрагмент, кусочек мозаики, а в совокупности, все вместе они образуют художественное единство, цельную картину, потому что скреплены внутренним сюжетом — линией жизни автора-повествователя».