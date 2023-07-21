В Архангельске стартовал кинофестиваль «ARCTIC OPEN – детям»

На четыре дня областной центр Поморья вновь превратится в столицу авторского кино для семейного просмотра. Кинопоказы пройдут в Архангельске в кинотеатре Мираж Синема, в музее художественного освоения Арктики имени Борисова А.А и в Новодвинске в кинотеатре «Дружба».

В программу «ARCTIC OPEN – детям» вошли 19 фильмов из семи стран: России, Китая, Перу, Дании, Ирана, Турции и Италии. Во внеконкурсной программе VR-показ экофильма Владимира Марина «Подводный мир белых китов» и ретроспективный просмотр мультмюзиклов режиссера киностудии «Союзмультфильм» Инессы Ковалевской.



Все фестивальные кинособытия для зрителей бесплатны благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ.

В отличие от прошлого года, в 2023 на кинофестивале «ARCTIC OPEN – детям» жюри определит победителей в нескольких номинациях: лучший фильм для детей и юношества, лучший режиссёр и лучший исполнитель детской роли. Также есть номинация «Специальное упоминание жюри».

Судейскую комиссию «ARCTIC OPEN – детям» возглавляет режиссёр авторской анимации «Союзмультфильма» Татьяна Киселёва. В прошлом году на кинофестивале она представляла премьерные серии нового «Умки». Также в жюри кинорежиссёр, сценарист, продюсер Александр Котт, актер театра и кино, музыкант, композитор Иван Соловьев и пинежская поэтесса Варвара Заборцева.



Первый день киносмотра стартовал с показов короткометражных киноработ. Режиссёр из Китая Сун Цзеин представил фильм «Серьезный и живой», в котором показал два разных детства. Кино он посвятил своему отцу и сыну.



В зале также иранский режиссёр Али Тигранипур и профессор кинематографии Педрам Садрай. Они презентовали архангелогородцам киноработу «Рыба» - притчу о спасении. Продолжился показ российским фильмом «Король бакланов». Документальную сказку зрителям представили Мария и Андрей Мокридины. Андрей – самый маленький участник «ARCTIC OPEN – детям», ему почти 4 года. Первый сеанс короткометражных работ завершится анимационным фильмом «Не улетай» режиссера Франчески Родригез из Перу – поддержка для тех, кому приходилось терять близких и «рука помощи» всем, кто сейчас переживает горе.

Фильм-открытие кинофестиваля этого года - «Морская комната» режиссёра Карло Проццо. Создатель фильма поприветствовал зрителей онлайн.

«Меня переполняет чувство огромной благодарности ARCTIC OPEN за то, что выбрали мой короткометражный фильм для показа на открытии этого важного кинофестиваля. "Морская комната" – больше, чем просто фильм, это отражение сложных человеческих эмоций, гонка со временем, глубокое исследование желаний, которые становятся сожалениями. В этом кинематографическом путешествии я попытался изобразить нашу двойственность. У людей есть две души – одну из них можно увидеть только через объектив камеры, вторая же душа открывается, когда мы смотрим на свои отражения на берегу. Именно вторую душу, спрятанную нами в детстве внутри песочных замков, мы уберегли от вреда», - сказал режиссёр.

На официальном открытии, которое прошло в зрительном зале Мираж Синема, артисты из «Планеты танца» показали перфоманс под мультфильм Инессы Ковалевской «В порту». Именно Инесса Алексеевна получила первую награду VII Международного кинофестиваля ARCTIC OPEN «За вклад в развитие отечественного анимационного искусства и создание детских мультмюзиклов». Благодарность от правительства Архангельской области и статуэтку ARCTIC OPEN получил за неё исполнительный продюсер студии «Союзмультфильм» Вадим Долгих, который представляет в Архангельске показы мультфильмов студии. Днём зрители уже посмотрели ретроспективу мультмюзиклов легендарного режиссёра, посвящённую 90-летию Ковалевской. Инесса Алексеевна - автор мультфильмов, воспитавших не одно поколение детей: «Чучело-Мяучело», «Бременские музыканты», «Катерок» и многих других. Несмотря на то, что музыкальные хиты из этих мультиков были исполнены 50 лет назад, они не теряют актуальности и сейчас.

«На площадках кинофестиваля обсуждаются вопросы, волнующие современного человека, проводится интересный просветительский, образовательный проект. Мы расширяемся, и события киносмотра проходят в других регионах: НАО, Коми, Псковской, Свердловской, Ленинградской областях в Санкт-Петербурге и других муниципальных образованиях. Желаю вам ярких эмоций от просмотра фильмов», - рассказал заместитель министра культуры Архангельской области Владимир Анисимов.

На открытии «ARCTIC OPEN – детям» традиционно не разрезали, а разбивали ленту, символизирующую начало киносмотра. В этом году открывали кинофестиваль жюри Татьяна Киселёва и Варвара Заборцева.

За день до старта киносмотра одну из киноработ «Испытание аулом» посмотрели зрители кинозала «Премьер» в Коноше.

«Приём, который оказали фильму «Испытание аулом» в Коноше показывает, как востребовано сегодня настоящее, человечное кино на всех языках, которое говорит о добре, мире, поддержке, взаимопонимании, ответственности. Фильму аплодировали и большие, и юные зрители. Мы, организаторы, уверены: кино объединяет», - приветствовала зал директор кинофестиваля ARCTIC OPEN Тамара Статикова.

Показы продлятся до 5 ноября. В этот день жюри назовет победителей конкурсной программы архангельского кинофестиваля «Фильмы для детей и юношества». Постановщиками церемоний открытия и закрытия кинофестиваля стали Елена и Спартак Резицкие.

С расписанием можно ознакомиться на сайте киносмотра - https://arctic-open.com/calendar2023/ .

Проект Поморского культурного фонда «Берегиня» «КиноПорт. Arctic open» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области, регионального отделения Союза кинематографистов Архангельской области.

VII МКФ Arctic open поддержан Министерством культуры Российской Федерации.



Соорганизатор проекта — Северный (Арктический) федеральный университет.