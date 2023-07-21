В Архангельске в ноябре покажут 19 детских фильмов из 7 стран мира

В шорт-лист «ARCTIC OPEN – детям» вошли 19 фильмов из семи стран мира

На рассмотрение отборочного жюри VII Международного кинофестиваля ARCTIC OPEN пришло 1228 работ из 184 стран мира. Из них в категорию «Фильмы для детей и юношества» попали 110 картин. В итоге в шорт-лист киносмотра «ARCTIC OPEN – детям» вошли 19 фильмов из семи стран: России, Китая, Перу, Дании, Ирана, Турции и Италии. Во внеконкурсной программе VR-показ экофильма и ретроспективный просмотр мультмюзиклов режиссера киностудии «Союзмультфильм» Инессы Ковалевской. Полнометражные и короткометражные игровые работы для семейного просмотра увидят зрители арктического кинофестиваля со 2 по 5 ноября в Архангельске, Новодвинске и Коноше. Все фестивальные кинособытия для зрителей бесплатны.



Жюри программы «ARCTIC OPEN – детям» возглавит режиссёр авторской анимации киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Киселёва. В прошлом году на кинофестивале она представляла премьерные серии нового «Умки». Также в судейской комиссии кинорежиссёр, сценарист, продюсер Александр Котт, актер театра и кино, музыкант, композитор Иван Соловьев и пинежская поэтесса Варвара Заборцева. Победителей определят в нескольких номинациях: лучший фильм для детей и юношества, лучший режиссёр и лучший исполнитель детской роли, а также специальное упоминание жюри.

В ноябре открывать и закрывать «ARCTIC OPEN – детям» будут короткометражные фильмы итальянских режиссёров: «Морская комната» Карло Проццо и «4 сезона» - звуковое и музыкальное путешествие Микеле Виллетти. Планируется, что иностранные режиссёры представят свои работы и пообщаются со зрителями онлайн.

В конкурсной программе четыре полнометражных игровых фильма. Архангелогородцы увидят «Иван Семенов: Большой поход» (6+) режиссёра Антона Богданова – продолжение истории неутомимого фантазёра и проказника. «Голова-жестянка» (12+) режиссёра Ивана Капитонова. Лента рассчитана преимущественно на молодую аудиторию, но и взрослые зрители получат удовольствие от просмотра и, возможно, лучше поймут загадочных «зумеров». Семейный фильм «Испытание аулом» (6+) режиссера Ислама Сатырова – пример кавказского кинематографа о городском подростке, который на месяц отправляется в аул к деду.



Зрителей ждут не только кинопоказы, но и встречи с авторами, режиссерами и продюсерами, а также юными актерами, которые расскажут о своем пути в мир большого кино на пресс-конференции во время киносмотра. Модераторими фестивальных кинопоказов будут Юрий Ерофеев (член Академии детского телевидения, журналист, сценарист, продюсер) и Марина Никитина (сценарист, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы САФУ имени М.В.Ломоносова).

Из новых событий в программе детского кинофестиваля – «Родительский чат».

Это художественный фильм «1000 дешевых зажигалок» режиссёра Ирины Обидовой с возрастным ограничением 18+ . На его показ приглашаем родителей, педагогов, социальных работников, психологов и других специалистов, работающих с детьми. Киноработа «1000 дешевых зажигалок» - актуальное размышление на тему подросткового кризиса самоидентичности, о жестоком соревновании за титул «главного взрывника» школы. В обсуждении примет участие психолог высшей категории в области отношений, руководитель АНО «Новый взгляд» Ольга Яреньгина.

Остальные 15 фильмов конкурсной программы – короткометражные работы, среди которых есть анимационные фильмы, документальная сказка и даже балет «Спящая красавица», снятый под водой. Примеры кинематографа разных стран и регионов России объединены для показов в несколько сеансов. Зритель сможет посмотреть по 3-4 короткометражных фильма за один сеанс и лично пообщаться с авторами картин.

Показы пройдут в кинотеатре «Мираж Синема» в ТРК «Титан Арена» в Архангельске. В Новодвинске площадкой кинофестиваля станет кинотеатр «Дружба». Традиционно перед стартом показов в областном центре фильмы посмотрят участники программы «Большое кино - малым посёлкам» - зрители кинозала «Премьер» в Коноше. В первый день ноября они увидят х/ф «Испытание аулом» и пообщаются с режиссёром картины Исламом Сатыровым.

Внеконкурсная программа детского киносмотра познакомит зрителей с фильмом «Подводный мир белых китов. VR-погружение» режиссёра Владимира Марина. В путешествие к месту обитания жителей Белого моря зрители отправятся в очках виртуальной реальности. Площадкой для VR-показов как и в прошлом году станет Центр социальных инноваций в музее художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова.

Ретроспективный показ, который объединит взрослых и детей, посвящён 90-летию режиссёра студии «Союзмультфильм», заслуженного деятеля искусств РФ Инессы Ковалевской. Автор первого советского мультмюзикла «Бременские музыканты» и других мультиков, сюжет и песни из которых знают и советские и уже российские дети — «Катерок», «В порту», «Чучело-Мяучело», «Сказка о Попе и работнике его Балде» и других. Инесса Алексеевна сняла порядка 30 мультфильмов. Песни из этих произведений несколько поколений знают наизусть. Эти музыкальные композиции исполнит детский музыкальный коллектив «Страна чудес» на сцене Архангельского театра кукол в день закрытия и награждения победителей 5 ноября.

С программой и расписанием показов «ARCTIC OPEN - детям» можно ознакомиться на сайте Arctic open.

Программа - https://arctic-open.com/programs2023/

Расписание - https://arctic-open.com/calendar2023/ .

Бесплатные билеты на показы будут доступны на сайте и в соцсетях кинофестиваля с 15 октября.

Шорт-лист основной программы ARCTIC OPEN, которая пройдёт с 7 по 10 декабря, организаторы кинофестиваля огласят на пресс-конференции 25 октября.

Проект Поморского культурного фонда «Берегиня» «КиноПорт. ARCTIC OPEN» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области.

VII МКФ Arcticopen поддержан Министерством культуры Российской Федерации и входит в реестр Международных кинофестивалей Минкультуры РФ.

Соорганизатор проекта — Северный (Арктический) федеральный университет.



