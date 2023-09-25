Поморские мотивы Петра Налича

На одном из отечественных телеканалов посмотрел передачу с участием замечательного певца и композитора Петра Налича. Особенно заинтересовал эпизод, в котором Налич перед исполнением «Песни морских цыган» поведал историю её появления в репертуаре. По его словам, текст песни отцу Петра передали друзья, которые записали её во время этнографической экспедиции в глубинах Архангельской области. Вот сей текст:

По морям да по волнам,

Ай, лодочка несется.

А моряк на корабле,

Ай, весело смеется.

Хочешь быть моей женой?

Ай, поезжай со мною!

Я на юбку тебе дам!

Ай, будь моей женою!..

Пойду к маменьке родной,

Ай, да спрошу совета,

Чтоб поехать с моряком,

Ай, на край бела света.

Через годик, через два,

Она домой вернулась

И на руках она несла,

Ай, матросёнка-сына.

Ты прими, родная мать!

Ай, семья небольшая.

Подрастет и будет звать,

Ай, «бабушка родная»

Ты иди, дочь, иди туда,

С кем совет имела,

А совета моего

Ты слушать не хотела…

По морям да по волнам,

Ай, женский труп несется…

А моряк на корабле,

Ай, весело смеется.

Кстати, эту песню юный Петя Налич исполнил при поступлении в музыкальную школу. Разумеется, приёмная комиссия приняла с восторгом как начинающего солиста, так и песню.

В популярной социальной сети обратился к любителям северных песен с просьбой подтвердить или опровергнуть «архангельское» происхождение песни. Две жительницы Пинежского района её узнали. В их деревнях она исполнялась во время застолий, лишь содержание куплетов и мелодии были несколько иными. И потому с известной долей осторожности «Песню морских цыган» можно признать нашей, «поморской» по происхождению.

Во время поисков информации о «морской цыганской» песне, услышал в сети ещё одну интересную запись Налича с песней на морскую тему, с простыми, словно народными, подобными заклинанию словами:

Не ходи за море

Не ходи за море — да

Не ходи за море

Не ходи за море — да

Всё одно к ряду, всё одно к ряду — да

Всё одно к ряду, всё одно к ряду — да

Всё печаль да горе

Всё печаль да горе там

Всё печаль да горе

Всё печаль да горе там

Не ходи, милый, не ходи, милый мой

Не ходи, милый, не ходи, милый мой

Не ходи за море

Не ходи за море — да

Всё одно к ряду, всё одно к ряду — да

Всё одно к ряду, всё одно к ряду там

В отличие от текста предыдущей песни, в этом даже рифмы нет. Как можно сотворить песню на подобии ритмизованной прозы? Петру Наличу это блистательно удалось.

Памятуя о «поморском» происхождении предыдущей песни, допустил его и в «Не ходи за море», вновь попросив помощи и подсказок у земляков. Увы, не помогли. Перелистал ещё раз сборники поморских песен. Не нашёл похожей. Зато во множестве текстов узрел приставку да в конце строчек. Пример:

Голубь, голубочек, голубь сизенькой – да

Сизой воркуночек.

Воркуночек, ты зачем долго - да

В садик не летаешь.

Впрочем, эта приставка и для песен других земель может быть характерной. Тупик?

Выход нашёл: особо не надеясь на ответ, обратился в мессенджере одной из сетевых систем к Петру Наличу с вопросом о возможной «поморности» текста.

Удивительно, в тот же день отозвался сверхзанятой человек. Ответ привожу дословно: «Я его сам придумал. Фольклорные отголоски в нем есть, конечно».

Исчезла интрига, ясность наступила. Что ж, бывают иногда удачными, интересными стилизации «под народ».

В приложенных записях, кроме двух названных песен, звучит в исполнении Петра Налича ещё одна «морская». Словно спектакль в трёх действиях можно услышать и даже увидеть, если послушать эти песни.

Александр Чашев