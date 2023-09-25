В Архангельске дети узнали, как попасть на большой экран

Дети в большом кино – случай или профессия?

VII Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN, как и годом ранее, стартует с программы фильмов для детей и юношества. Ноябрьская фестивальная неделя «ARCTIC OPEN – детям» перешла экватор. В субботу, 4 ноября, на главной площадке «Мираж Синема» в ТРК Титан Арена прошла особая встреча — пресс-конференция с детьми-актёрами, режиссерами и продюсерами, представляющими фильмы для семейного просмотра. Ведущие пресс-конференции - руководитель пресс-службы ARCTIC OPEN Екатерина Тенетова и киномодератор Юрий Ерофеев.



Пресс-конференция «Дети в большом кино» проходит на кинофестивале «ARCTIC OPEN – детям» во второй раз. В прошлом году на встрече обсуждали взаимоотношения родителей и детей-актёров, а сегодня говорили на профессиональную тему: как режиссёры работают с юными артистами и что они чувствуют на съёмочной площадке.



Никита Плахотнюк - актёр фильма «1000 дешевых зажигалок» (18+) в возрасте 21 года играл в фильме 17-летнего подростка, признанного главным подрывником техникума. Режиссёр Ирина Обидова осознанно приняла решение снимать в роли подростков молодых людей старшего возраста, чтобы «не травмировать» юных актёров сложной темой. Фильм Ирины Обидовой «1000 дешевых зажигалок»(18+) - молодежная драма, которая, по словам режиссера, поможет понять, «почему подростки берут в руки оружие».



«Тяжело было снимать последнюю сцену, потому что я был в напряжении, нужно было держать сложную эмоцию долгое время. Но это все равно приятная усталость от рабочего процесса», - сказал Никита Плахотнюк.



Режиссер фильма «Серьезный и живой» (12+) из Китая Сун Цзеин рассказал, что с детьми ему также легко работать, как и со взрослыми.



«В работе на площадке нужно помнить, что дети не могут сыграть эмоцию, которую не испытывали», - сказал мистер Сун.



У каждого фильммейкера есть свои способы гармонично вписать детей в рабочий процесс. Например, режиссёр фильма «Прощальное письмо» Эльдор Шодмонкулов выбирает путь подружиться с юными актерами, работать «через игру» - тогда они свободно чувствуют себя под «прицелом» видеокамер.



Иранский режиссёр фильма «Рыба» 12+ Али Тигранипур считает, что дети и подростки на съёмках уважают честный подход и, конечно, без шуток на площадке не обходится.



«С ними нужно быть искренними. Также я узнал, что юные актёры любят омлет. Поэтому, когда надо было снять что-то сложное, я обещал, что сам приготовлю им это блюдо»,- прокомментировал Али.



Также в пресс-конференции участвовали Мария и Андрей Мокридины. Мария по профессии орнитолог. Она вместе с сыном Андреем стала героем документальной сказки «Король бакланов»12+. На момент съёмок Андрею было 2, 5 года. Тем не менее, он отлично справился с ролью спасателя птиц Байкала.



Актёр Амир Кумратов - главный герой фильма «Испытание аулом» 6+ на кинофестивале представляет фильм вместе с продюсером Денисом Лафановым. На экране он смог перевоплотиться в избалованного городского ребёнка, несмотря на то, что сам Амир живёт в ауле, поэтому близость природы и такой уклад жизни ему знакомы с самого детства. По сюжету фильма Тимура, которого и играет Амир, шокирует и удивляет жизнь в отдалённом малонаселенном пункте.



Костя Костин - актёр фильма «Иван Семенов. Большой поход» 6+ в Архангельске во второй раз. В прошлом году он вместе с режиссёром Антоном Богдановым представлял первую часть трилогии про хулигана Семёнова. Сейчас Костя мечтает больше сниматься в кино и получить чёрный пояс по Айкидо.

Все три актёра пришли в большое кино разными путями. Костя и Амир попали на съёмочную площадку случайно. Их заметили режиссёры, они понравились на пробах и были утверждены на центральные роли. Они получили свою путёвку на съёмочную площадку легко. Никита же целенаправленно пробивал себе путь в профессию, учился, ходил на пробы, получал отказы, прежде чем сыграть главную роль в полнометражном игровом фильме.



Софья Фадеева - актриса фильма-балета под водой "Спящая красавица"0+ пришла на пресс-конференцию не одна. На кинофестивале её сопровождает любимая собачка Дабл. Сама Софья рассказала про сложные съёмки фильма. Ей приходилось ежедневно по 5-6 часов проводить под водой. После таких съёмок время оставалось только на восстанавливающий силы сон.



В воскресенье, 5 ноября, в Архангельском театре кукол пройдёт церемония закрытия кинофестиваля и награждение победителей. Кубки ARCTIC OPEN вручат за лучший полнометражный игровой фильм для детей и юношества, короткометражный фильм, также награду получит актёр, сыгравший в одном из фильмов программы. Кинофестиваль «ARCTIC OPEN – детям» завершится концертом детского музыкального театра «Страна чудес».

Трансляция встречи «Дети в большом кино» в группе ARCTIC OPEN https://vk.com/video-150155072_456240103

Проект Поморского культурного фонда «Берегиня» «КиноПорт. ARCTIC OPEN» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области.

VII МКФ Arcticopen поддержан Министерством культуры Российской Федерации и входит в реестр Международных кинофестивалей Минкультуры РФ.

Соорганизатор проекта — Северный (Арктический) федеральный университет.



