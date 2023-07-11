Митрополит Корнилий против Байдена: в центре Архангельска открылась выставка политической сатиры

Священник из соседней епархии (г. Санкт-Петербург) прибыл в столицу Поморья с пилотным проектом «Политическая сатира» в поддержку СВО. Экспозиция работает в Художественном салоне г. Архангельска (Воскресенская, дом 106) до середины октября.

На одной из картин изображен непристойный знак – по-английски «Fuck» с американской запонкой и фирменным заокеанским орлом, который торчит из-за голов Горбачева и Ельцина. На другой – пародия на картину Петрова-Водкина «Купание красного коня»: госсекретарь США Нэнси Пеллоси на красном драконе Апокалипсиса, рядом утопающий Байден и бледная кобыла. В центре экспозиции Путин – часовщик который отмеряет время Зеленскому, а у Бориса Джонсона торчит кукушка из головы.

Эта выставка стала возможной благодаря решению архангельского митрополита Корнилия и его питерского собрата Варсонофия Судакова. Смелый художник – священник отец Олег Гаврилов служит в Иоанновском Ставропигиальном монастыре Санкт-Петербурга.

«Я прихожанка Троицкого храма на улице Комсомольской пришла на выставку по рекомендации своего духовника и была в восторге. Кроме мощи картин, я увидела силу и решимость нашего Митрополита. Такое благословить – надо иметь не только мудрость и любовь к Родине, но и стальной каркас с шарнирами. Дело в том, что иногородний священник может вести дела в другой епархии только с личного благословения правящего митрополита. Наш Владыка взял и благословил. И это мужской поступок», - рассказала посетитель выставки Людмила Соболева.

На фото Сергея Денисова вверху: авторский коллаж, картины отца Олега Гаврилова.



