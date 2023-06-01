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В Архангельской области в деревенском амбаре нашли раритеты

Накануне нового учебного года Сергей Григорьевич Филиппов, житель деревни Вершинино, передал в музейный фонд Кенозерского национального парка четыре предмета. Они около полувека находились в небольшом амбаре в деревне Горбачиха. Сергей Григорьевич рассказал, что эти предметы спрятал в амбаре в 1970-х годах его отец.

«Все предметы из-за такого долгого хранения в неподходящих условиях плохо сохранились, были загрязнены, а металлические оклады настолько проржавели, что сложно разобрать, что на них изображено. Но кое-что уже известно. Икона „Святитель Николай Чудотворец“ написана, предположительно, в начале XIX века, икона „Богоматерь“ в металлическом окладе и икона „Святые“ на металле получили широкое распространение в конце XIX — начале XX века. Все они нуждаются в реставрации. А четвёртый предмет из „амбарного клада“ сохранился очень хорошо. Это грифельная доска! На таких каменных школьных тетрадках ученики писали и решали примеры около 100 лет назад», — рассказала о новых находках главный хранитель музейных фондов Анна Анциферова.

А́спидная или грифельная доска — письменная принадлежность в виде пластины из сланца, на которой учились писать до использования в обиходе тетрадей. Получила своё название из-за материала: чёрного твёрдого сланца — аспида. Вышла из употребления такая доска в середине XX века. На поверхности пластины рисками нанесены с одной стороны квадратные клеточки, с другой косые линейки. Пластина вправлена в деревянную рамку. На верхней планке рамки имеются рельефные изображения медалей, руки с пучком молний, надписи: «N», «7» и «ТОВАРИЩЕСТВО Ф.В. ПАТЕРЪ и К». Судя по особенностям написания клейма эта грифельная доска была изготовлена в конце XIX века — 1918 году. Такие доски использовались раньше в каждой школе, но сейчас они уже большая редкость

Очень любопытна и старинная печатная икона «Святые». Такие иконы производила фабрика А. Жако в Москве в конце XIX века. Печатные иконы на жести выглядели нарядно, ярко, блистали красками и «самоварным золотом», искрились имитацией драгоценных камней. Владельцы пригласили для создания образцов икон выдающихся художников-иконописцев из Палеха и Мстеры, поэтому так привлекательны и исключительно стилистичны образы святых. Жестяные старинные печатные иконы буквально заполонили рынок, существенно потеснили иконы писанные, и это понятно: это были иконы дешёвые, многотиражные, иконописные центры не выдерживали жёстких условий конкуренции, даже в храмах стали появляться жестяные иконы. Церковь неоднократно совершала попытки прекратить или хотя бы ограничить бесконтрольный выпуск жестяных печатных икон, но до революции этого так и не произошло. Удивительно в этой истории совсем другое: при всей высокой тиражности, распространённости таких икон, сегодня в хорошем состоянии их сохранилось совсем не так много. Оказывается, печать на металле оказалась не столь долговечной, иконы изнашивались, выцветали, блекли краски. Именно поэтому нынешнее поколение коллекционеров древностей и увлеклось собирательством печатных икон, произведённых в России на рубеже веков.

Кстати, и сам амбарчик, где Сергей Григорьевич Филиппов обнаружил предметы, построенный в Горбачихе больше 100 лет назад для хранения зерна, тоже теперь большая редкость. Парк планирует провести на нём ремонтные работы. Амбар стоит у часовни во имя Иоанна Крестителя, построенной жителями Горбачихи 220 лет назад, в 1803 году. Тогда крестьяне возвели часовню во имя Крестителя Господня Иоанна Предтечи, не испросив на это разрешения духовного начальства. Причину самовольного строительства часовни объяснил приходской священник: «за разстоянием их деревни от приходской церкви в десяти вёрстах и за водами, в вешнее время приходить к церкви путь весма неудобной».

Кенозерский национальный парк выражает глубочайшую благодарность Сергею Григорьевичу Филиппову за такой ценный дар. Мы очень рады, что вместе с местными жителями мы продолжаем сохранять культурное наследие нашей страны!

 

01 сентябрь 17:43 | : Культура

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