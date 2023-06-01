В Архангельске готовится к открытию сквер на месте Михаило-Архангельского монастыря

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий провел рабочую встречу с главой столицы Поморья Дмитрием Моревым и председателем правления Группы Аквилон Александром Фроловым.

Также во встрече участвовали секретарь Архангельской епархии протоиерей отец Валерий Суворов и руководитель регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества Владимир Станулевич.

Участники встречи обсудили ряд вопросов, касающихся развития отношений епархии с органами государственной и муниципальной власти. Речь шла о совместной работе Церкви, государства и общества по различным направлениям, связанным с сохранением традиционных духовных ценностей, воспитанием молодого поколения в духе любви к Отечеству и своему народу, преумножением культурного капитала, доставшегося нам от предыдущих поколений. В этом контексте был высоко оценен опыт создания исторического сквера на месте утраченного Михаило-Архангельского монастыря в столице Поморья. Стороны заверили друг друга в готовности продолжать конструктивное взаимодействие и выразили уверенность в необходимости развития церковно-государственного и церковно-общественного диалога по ключевым вопросам текущей повестки дня.

- Для нас было очень важно достойно выполнить свои обязательства не только по соблюдению всех норм законодательства об охране культурного наследия, но и увековечить память о знаковом месте, где располагался монастырь, давший основание и имя нашему городу. Уверен, что архангелогородцы посетив сквер, смогут познакомится с для многих неизвестными страницами истории родного Архангельска, - отметил Александр Фролов.

Благоустройство сквера на набережной Северной Двины в районе домов №4 к.1 и №6 к.1 площадью 0,55 га выполнено Группы Аквилон по Соглашению о взаимодействии с муниципальным образованием «Город Архангельск». Все работы осуществлены компанией за свой счет, без привлечения средств бюджета.



Проект – архитектурная концепция благоустройства сквера разработан по заказу Группы Аквилон известным архангельским архитектором Дмитрием Яскорским. В составе проекта был разработан Раздел по сохранению объектов культурного наследия. Проект и Раздел прошли государственную историко-культурную экспертизу, получен Акт с положительным заключением экспертов федерального министерства культуры.



- В 2019 году на этом месте по инициативе по инициативе Архангельской митрополии и регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества были проведены георадарные исследования, которые выявили положение фундаментов собора Архистратига Михаила, колокольни и братского корпуса. Отчеты были переданы, в том числе, Группе Аквилон. Мы помогли привлечь лучших археологов России - институт археологии РАН. Благодаря поддержке Архангельской митрополии работы прошли быстро и успешно, - отметил руководитель регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества Владимир Станулевич.

Группа Аквилон профинансировала археологические раскопки, которые были выполнены Институтом археологии Академии Наук России, подтвердившие границы территории монастыря, что стало одним из оснований для разработки проекта мемориального сквера.

Главным аспектом при проектировании сквера стало то, что его территория полностью расположена на участке утраченного Михаило-Архангельского монастыря. Главный вход на территорию сквера расположен на исторической входной линии через колокольню. Визуально он оформлен разорванной аркой - символом трагедии саморазрушения, которая постигла русский народ в XX веке. Далее главная дорожка выходит на тематическую площадку, где установлен макет монастыря и демонстрационные стенды с его историей. Отсюда дорожки расходится к участку фундамента собора, где установлен поклонный Крест с бронзовым распятием Спасителя. С южной стороны от фундамента собора на свободной от деревьев лужайке разбита цветочная клумба с круговым пешеходным движением. Все площадки соединяются дорожками, проложенными по существующим тропинкам. Выявленные контуры фундаментов обозначаются на месте гранитными столбиками с внутренней подсветкой, декоративным мощением из белых плит, перемежающихся с газоном. Данное решение позволяет увидеть и представить себе положение собора, братского корпуса и двух башен ограды.



