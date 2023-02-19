И Станулевич впереди. Верующая интеллигенция Архангельска восстала против мусора

Субботник прошел в областной столице на месте утраченного Михаило-Архангельского монастыря, где летом планируют создать исторический сквер. Работали участники регионального отделения Императорского православного палестинского общества.

Среди потрудившихся — секретарь епархиальной комиссии по канонизации святых иеромонах Феофил (Волик), заведующий кафедрой теории и истории государства и права Северного Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова доцент Сергей Шаляпин, научный сотрудник института археологии РАН Алексей Беличенко, художник-живописец, мастер-скульптор международного класса по снежной, ледовой и огненной скульптуре Рашид Сагадеев, издатель, краевед и историк Сергей Клочев и другие северяне, любящие город.

Субботник прошел близ пересечения набережной Северной Двины и улицы Урицкого, неподалеку от жилого комплекса RiverPark, возведенного группой «Аквилон». Летом 2023 года там должен появиться исторический сквер с часовней, макетом снесенной обители, поклонным крестом, нанесенными на землю контурами снесенных зданий.

Организатор субботника глава регионального ИППО Владимир Станулевич отметил: «К месту обители, давшей имя Архангельску и области, городские власти и бизнес в лице "Аквилона" отнеслись с уважением». По словам Владимира Игоревича, между группой «Аквилон» и мэрией Архангельска заключен договор о создании сквера, за его проект взялся архитектор Дмитрий Яскорский. Весной 2023 года проект был готов, началось создание бронзового макета и креста.

Напомним, что обитель, давшая имя городу Архангельску, впервые упоминается в документах в конце XIV века. Первоначально монастырь стоял на мысе Пур-Наволок, где сейчас находится Красная пристань. После пожара 1636 года монастырь перенесли в местность, где сейчас улица Урицкого выходит на берег Северной Двины. В обители в 1689 году усилиями архиепископа Холмогорского и Важского Афанасия был построен Михаило-Архангельский собор, позднее поднялись братский корпус и колокольня, в начале XIX века появилась каменная ограда.

В 1817-1819 годах был проведен ремонт собора: разобрана колокольня, заделаны трещины западной стены. В XIX веке храм неоднократно подвергался перестройкам и ремонту. После революции 1917 года собор сначала был приходским храмом, в 1924 году — передан обновленческой общине, а в 1925 году — закрыт и в нем размещен институт социального перевоспитания для подростков-правонарушителей и беспризорных.

Здания монастыря без надлежащего ухода стали быстро разрушаться. В марте 1930 года Главнаука Наркомпроса РСФСР на основании решения отдела народного образования Северного края санкционировала снос зданий монастыря. В течение двух лет собор, колокольня и ограда с башнями были разобраны, кирпич передан Архстройконторе. После чего началась застройка района жилыми домами, которая активно продолжалась до 1970-х годов, без каких либо археологических раскопок.

В 2019 году на месте, где стоял монастырь, Архангельское отделение ИППО и Архангельская митрополия провели георадарные исследования, которые обнаружили фундаменты Михаило-Архангельского собора и братского корпуса. В 2020 году группа «Аквилон», проводя по договору с Институтом археологии РАН археологические работы, наткнулась на деревянную стену и каменную башенку монастырской ограды. Отделение ИППО передало отчет по итогам георадарных исследований в компанию «Аквилон», и прошли самые масштабные на тот момент археологические раскопки в Архангельске. Найденные археологами артефакты были представлены публике в июне 2020 года. О духовном значении обнаруженных предметов тогда рассказал секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов. «Для Архангельской епархии эта находка является, безусловно, важнейшим событием, поскольку она отражает ту действительность, которая являла исток основания города Архангельска, — отметил отец Валерий. — Наш город носит это имя, потому что здесь существовал монастырь, посвященный Архистратигу Михаилу. Ни одного артефакта не сохранилось ни в краеведческом музее, ни в архивах. Эта находка свидетельствует о том, что у нас есть тот духовный исток, значение которого не может быть переоценено никогда и никем. Я хотел бы выразить благодарность и застройщику, группе "Аквилон", и всем, кто причастен к обретению этой святыни. Очень важно сохранить это наследие для будущих поколений!»

Священник отметил, что в Архангельской епархии имеются обращения от жителей микрорайона: «Люди обращаются с тем, чтобы это святое место было особым образом церковно обозначено с учетом нынешних архитектурных реалий. Архангельская епархия, безусловно, поддерживает эту идею».

Владимир Станулевич считает, что «такая же задача отнестись с уважением к памятникам прошлых веков у драмтеатра, где по итогам раскопок выявлена стена первой деревянной крепости Архангельска, фундамент снесенного Троицкого собора и еще много чего».

«В Архангельске и в некоторых районных центрах пустуют места снесенных церквей, которые уже не восстановить, но также можно разбить исторический сквер, разместить макет снесенного храма, стенды с информацией о нем и известных его прихожанах, поставить поклонный крест, — отметил Владимир Игоревич. — В Архангельске три таких места: перед областным управлением МВД, где стояла первая каменная церковь города — Воскресенская, у Кузнечевского моста, где стояла госпитальная церковь, и у морского вокзала, где стояла Благовещенская церковь».

(по материалам Архангельской епархии)