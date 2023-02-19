В Каргополь съехались любительские театры из малых городов России

С 7 по 9 апреля в г. Каргополь Архангельской области в рамках I этапа Всероссийского фестиваля любительских театров малых городов России «Театральная пристань» откроются Всероссийские творческие мастерские для режиссеров любительских театров.



Такой образовательный формат большого фестиваля пройдет в Поморье впервые. Организаторами выступили ГБУК Архангельской области «Дом народного творчества» совместно с Государственным Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова и Архангельским отделением Союза театральных деятелей РФ, региональным Министерством культуры.



Старинный Каргополь заслуженно называют самым театральным городом Архангельской области. В 2021 году здесь прошел первый межрегиональный фестиваль любительских театров «Театральная пристань». Его участниками стали 12 народных и заслуженных театров из 8 регионов России.

В этом году программу решено расширить, а самфестиваль любительских театров малых городов России «Театральная пристань» поменял статус с Межрегионального на Всероссийский. Он состоится в октябре 2023 года.



Однако, работу масштабный театральный проект начал уже сейчас.

С 6 апреля здесь проходит XVIIобластной фестиваль «Театральные встречи», который является региональным отборочным этапомМежрегионального фестиваля «Театральная пристань». С 7 по 9 апреля начинают работу Всероссийские творческие мастерские, в которых принимают участие 42 представителей любительских театральных коллективов со всей страны. Это режиссеры народных и образцовых театров, руководители молодежных и театральных студий, школьных театров.

В Каргополь приедет большая делегация из Республики САХА (Якутия), участники региональных, любительских театров из г. Горно-Алтайск Республики Алтай, Калининградской, Московской областей, г. Санкт-Петербурга, Республики Коми и Архангельской области.



Участники посетят мастер – классы специалистов по режиссуре, сценографии, актерскому мастерству, в ходе разбора и обсуждения спектаклей получат ценные рекомендации от ведущих российских мастеров театрального дела.

Учебу проведут:

- Куц Марина Ивановна, доцент, заведующая отделом театрального искусства и детского художественного творчества Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова;

- Терехов Сергей Алексеевичрежиссёр Государственного академического театра имени Моссовета, доцент кафедры режиссуры и актерского мастерства музыкального театра, доцент кафедры сценической речи Российского института театрального искусства – ГИТИС, Член комиссии по музыкальному театру Союза театральных деятелей РФ (г. Москва);

- Уфимцева Татьяна Игоревна, режиссёр, актриса театра и кино, драматург, киносценарист, Заслуженная артистка РФ, лауреат театральной премии «Золотой софит»;

-Журкова Ольга Алексеевна – сценограф, художник-постановщик спектаклей, педагог кафедры технологии художественного оформления спектакля Школы-студии МХАТ, выпускница мастерской Б. Мессерера театрально-декорационного отделения Российской Академии Художеств (г. Москва).



Режиссеров любительских театров, а их съедется в Каргополь более 50 из разных уголков страны, соберут за круглым столом для обмена опытом, обсуждения проблем и вопросов, касающихся развития народных театров и детского художественного творчества.

Хозяева фестиваля представят презентацию проекта «Каргопольскому театру – быть!», который в 2021 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В рамках Мастерских пройдут показы спектаклей любительских народных и образцовых театров, студий Архангельской области.

Режиссер Александр Дунаев (Архангельск) покажет театральную фантазию на тему сказок А.С. Пушкина «Я – Пушкин», заслуженный работник культуры РФ Ольга Паюсова, руководитель Новодвинского народного театра представит драму А.Н. Островского «Гроза». Труппа Онежского народного театра порадует поклонников театрального искусства комедией «Любовь по объявлению».

Перед жюри, зрителями, педагогами и участниками Мастерских выступят коллективы из Вельска, Коряжмы, Устьян, Северодвинска, Архангельска, Ильинско-ПодомскогоВилегодского района.

Закроет апрельские театральные дни премьера Каргопольского народного театра – комедия «Странная миссис Сэвидж» в постановке режиссера Ирины Ромшиной.



По словам Натальи Викторовны Малевинской, председателя Архангельского регионального отделения Союза театральных деятелей Росси, проведение Всероссийских творческих мастерских для режиссеров любительских театров в Каргополе - это не только повышение мастерства режиссёров и актеров, это расширение кругозора, развитие уверенности в себе и в своих творческих силах, в выборе главного увлечения - любовь к театру.



А зрители и участники с нетерпением будут ждать продолжения театрального праздника – Всероссийского фестиваля любительских театров малых городов России «Театральная пристань», который состоится в октябре 2023 года.