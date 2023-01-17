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Arctic open снова вторгся в культурное пространство Питера и Сыктывкара

В этом году в городе на Неве и в столице Республики Коми зрители увидят не только полнометражные игровые фильмы из программы VI Arctic open, но и программу короткометражного кино. Фильмы, как и на самом киносмотре, представят режиссёры и актёры.

В Санкт-Петербурге игровое кино Arctic open будут смотреть сразу в двух местах – на киностудии «Ленфильм» и в Доме Кино. Модератором встреч режиссёров со зрителями и общения после просмотра на киностудии «Ленфильм» выступит Василий Степанов, кинокритик, главный редактор журнала «Сеанс».

«Arctic Open для Ленфильма — давний знакомый. Этот северный фестиваль уже привозил в прошлом году в Петербург часть своей программы — работы якутского постановщика Степана Бурнашева и Рината Ташимова, знакомого многим зрителям по своей работе в труппе Коляда-театра. В этом году присутствие Arctic Open расширилось, мы покажем не только полнометражные фильмы, но и программу короткого метра. Для меня важно, что два полных метра сделаны замечательными режиссерами-женщинами — Ларисой Садиловой и Натальей Назаровой — увы, эти картины не вышли в широкий прокат, так что фестивальный показ — хороший шанс их увидеть на большом экране. Важно и то, что кино будет представлено участниками съемочных групп», — сказал Василий Степанов.

 Откроет показы на «Ленфильме» 11 апреля в 20 часов киноработа режиссёра Ларисы Садиловой «Огород» (16+). Фильм «о третьем возрасте» зрителям представит актриса Мария Семёнова.

12 апреля в 19.30 зрители встретятся с продюсером Вадимом Быркиным,
 актрисой Светланой Чуйкиной,  актером Вадимом Степановым – команда фильма «Плакать нельзя» (16+) - российский драматический триллер, в котором основная сюжетная линия затрагивает особенности ювенальной системы в странах северной Европы.

 Завершат кинопрограмму на «Ленфильме» короткометражными фильмами-дебютами молодых режиссёров 13 апреля в 19.30. В программе следующие киноработы: «По ту сторону виноградника» (6+) режиссёра Вероники Пономарёвой, «Покупай» (12+) Данилы Козловского, «Уличное освещение» (12+) Владислава Иконникова, «My VR» (12+) Ильдара Шангараева, «Соседка» (18+) Дениса Бузина, «Ночью можно» (18+) Марии Ястребовой, «Отпечатки» (12+) режиссёра Серафима Ореханова и фильм «А» (16+) Татьяны Жуковой. Фильм «А» - победитель в номинации «Лучший короткометражный фильм»  Национальной премии Академии кинематографических искусств и наук России  «Золотой орел» за 2022 год. Киноработу представит режиссёр Татьяна Жукова.

Билеты на показы на сайте киностудии «Ленфильм» https://www.lenfilm.ru/

Уже на следующий день, 14 апреля,  такую программу короткометражного кино увидят зрители «Дома кино», в киноцентре  Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России, СПБ, ул. Караванная,12. Билеты на сайте https://www.domkino.spb.ru/

 Благодаря сотрудничеству «КомиКино» и кинофестиваля Arctic open соседствующие северные регионы продолжают популяризировать авторское российское кино и укреплять межрегиональные связи. 21 и 22 апреля жители Сыктывкара смогут увидеть четыре полнометражных киноработы в кинотеатре «РубЛион» по адресу г. Сыктывкар, ул. Куратова, 73/6. Модератором встреч также выступит Василий Степанов, кинокритик, главный редактор журнала «Сеанс». Перед показами фильмов в Национальной галерее Республики Коми на ул. Кирова 44 пройдет встреча с Василием Степановым. Начало – 22 апреля в 12 часов.

21 апреля в 17 часов программу фильмов Arctic open в Сыктывкаре откроет художественный фильм «Император» (16+). Свою дебютную полнометражную киноработу презентует режиссёр Альфия Хабибуллина, где сюжет о подростках и история взросления пересекаются с одной из актуальных проблем – школьным буллингом.

21 апреля в 20 часов режиссёр Анастасия Нечаева представит свой художественный фильм «Велга» (18+) - драма по рассказу Ивана Бунина на фоне холодных морских пейзажей. Северные просторы знакомы Анастасии не только как режиссёру – в деревне Илеза Архангельской области жила её бабушка, к которой девушка ездила в детстве.

22 апреля в 14 часов зрители Сыктывкара посмотрят якутский художественный семейный спортивный фильм «Дьулуур: Мас-рестлинг» (12+) режиссёра Валентина Макарова. После просмотра состоится творческая встреча с актёром Ратмиром Гарифуллиным. В фильме Ратмир сыграл непобедимого зарубежного чемпиона (прототип Мартинса Лициса).

В 17 часов зрители смогут посмотреть работу режиссёра Натальи Назаровой «Плакать нельзя» (16+). Его представит сценарист Алексей Колмогоров.

Вход на все мероприятия бесплатный. Необходимо зарегистрироваться.

 Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив. Партнёры – киностудия «Ленфильм», «КомиКино». 


03 апрель 11:05 | : Культура

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