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Снежная фигура от архангельской колонии покорила жюри фестиваля

Мастер производственного обучения образовательного учреждения № 5  ФСИН России, расположенного на территории исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск), Андрей Назаров принял участие в фестивале снежных скульптур "Снеговик-лесовик".

 Творческое состязание для покорителей снежных глыб на протяжении двух дней проходило в городе Каргополе. Всего в фестивале участвовали 30 команд. Каждая показала высокий творческий уровень, и на городской Соборной площади из снежных кубов появились самые разнообразные фигуры и сюжеты. Андрей Назаров и его помощник Алексей Распопов создали композицию "Хворост". Именно ей компетентное жюри присудило первое место, по достоинству оценив полет творческой фантазии и мастерство участников. 

 С 1996 года Андрей Назаров работает в колонии, обучая осужденных специальностям столяр, резчик по дереву и бересте. Андрей является неоднократным участником и дипломантом областных и российских конкурсов по фотографии, резьбе по льду и снегу. Напомним, что его работа изо льда – символ 2022 года тигр – украшала территорию перед административным зданием УФСИН России по Архангельской области прошлой зимой. Она продолжительное время радовала архангелогородцев и гостей столицы Поморья.

 

02 март 11:19 | : Культура

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