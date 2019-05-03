Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)

Уважаемый Владимир Владимирович! Мы обманутые дольщики ЖК 7 небо город Архангельск, ул. Поморская, застройщик "Строим вместе". Сдача дома планировалась ещё в 2014 году, но дом все ещё не сдан и срок сдачи не известен. 143 семьи ждут свои квартиры уже более 5 лет! Несмотря на это, региональные власти нас не признают обманутыми дольщиками и проблемы самого затянувшегося в городе долгостроя решать никто не хочет! Мы обращались во все инстанции и контролирующие органы, но от чиновников мы получаем просто отписки, а дом так и не сдан. Просим вашей лично помощи, возьмите дело под свой контроль, мы больше никому не доверяем, обратите внимание федеральных властей на нашу проблему! Мы хотим получить свои квартиры этим летом!

Материалы по теме здесь и здесь.

19 июнь 08:40 | : Видеозал / Экономика / Скандалы

Видеозал


Мусорный ветер Поморья в «Сказках бабушки Галины», выпуск 43-й
Гонка за сокровищами началась! На «Мосфильме» прошел первый съемочный день сериала «12 стульев» (фоторепортаж)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2019 (147)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20