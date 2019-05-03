«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)

Уважаемый Владимир Владимирович! Мы обманутые дольщики ЖК 7 небо город Архангельск, ул. Поморская, застройщик "Строим вместе". Сдача дома планировалась ещё в 2014 году, но дом все ещё не сдан и срок сдачи не известен. 143 семьи ждут свои квартиры уже более 5 лет! Несмотря на это, региональные власти нас не признают обманутыми дольщиками и проблемы самого затянувшегося в городе долгостроя решать никто не хочет! Мы обращались во все инстанции и контролирующие органы, но от чиновников мы получаем просто отписки, а дом так и не сдан. Просим вашей лично помощи, возьмите дело под свой контроль, мы больше никому не доверяем, обратите внимание федеральных властей на нашу проблему! Мы хотим получить свои квартиры этим летом!