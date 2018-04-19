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Покровскую церковь в Заостровье украсит икона, написанная Никасом Сафроновым

Известный художник Никас Сафронов передал митрополиту Архангельскому и Холмогорскому Даниилу икону Покрова Божией Матери. Над образом, который будет находиться в старинном деревянном храме Заостровья, мастер трудился полтора года, сообщает пресс-служба епархии.

«В молодости Николай (его настоящее имя) брал уроки иконописи в Троице-Сергиевой лавре. В его роду множество поколений священнослужителей. Его дед — священник — был репрессирован в безбожные годы и скончался в заточении. Сам Николай исповедуется и причащается Святых Христовых Тайн. У себя на малой родине, в Ульяновске, он построил храм и старается помогать другим храмам», — сказал владыка.

Никас выполнил точную копию дореволюционной иконы. «Оригинал хранится в нашей каменной церкви, — рассказал клирик Сретенского храма Заостровья священник Димитрий Костюченко. — Этот образ привезли со святой горы Афон в 1902 году — именно тогда завершилась реставрация деревянной церкви и из Сретенской ее переосвятили в Покровскую по просьбам местных жителей. После революции икону кисти афонских мастеров смогли сохранить, и с 1930-х годов она пребывает в каменном храме».

Предложил сделать копию заостровской святыни уроженец села, попечитель местных храмов и инициатор возрождения деревянной Покровской церкви генерал-майор полиции Павел Бугаев.

Деревянный девятиглавый храм в Заостровье построен в конце XVII века по благословенной грамоте первого архиепископа Холмогорского и Важского Афанасия.

Церковь в значительной степени утратила свой первоначальный облик — сохранилось лишь основное помещение — кафаликон с притвором и алтарь, но и они пострадали в конце XIX столетия: растесаны окна, зашиты дверные проемы с севера и юга. Церковь состоит из главного высокого сруба и двух прирубов — одного пятистенного для алтаря, а другого прямоугольного — для трапезной. В середине главного сруба возвышается шатер, а в углах и над серединой стен поставлено восемь главок.

Особенность храма состоит в закомарном покрытии. Закомары характерны для каменного культового зодчества, для деревянного храма — явление уникальное.

С 2015 года церковь реставрируется на деньги федеральной целевой программы «Культура России».

30 июль 14:34 | : Верую

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