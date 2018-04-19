Архангельский священник: Насильственное насаждение христианства на Руси - миф

«Нет ни одного подтверждения массовых убийств языческого населения Руси, ученые никогда не находили массовых захоронений, как, например, в Западной Европе. И фраза "огнём и мечом" всегда была связана только с одним городом — Новгородом, но это все-таки другая история», — об этом говорил клирик архангельского храма святого Мартина Исповедника Леонид Перчугов на встрече с читателями родной из библиотек города.

Отец Леонид подчеркнул историческую значимость принятия христианства для страны и рассказал о мифах про насильственное насаждение новой веры. Конкретной даты Крещения Руси не было, рассказал отец Леонид: «В конце июля Церковь празднует дни памяти святых, с чьими именами мы и связываем появление христианства в Древней Руси — княгини Ольги и князя Владимира. День Крещения Руси был утвержден президентом в 2010 году».

Равноапостольная княгиня Ольга вошла в русскую историю как созидательница государственности и культуры Киевской Руси, подчеркнул священник. «Церковь же прославляет святую Ольгу как особо потрудившуюся в проповеди христианства. Ее сын Святослав не принял эту религию, но и гонений на последователей новой веры не происходило», — сказал отец Леонид.

Великий князь Владимир утвердил на Руси христианство, выбирая между многими религиями. «На его решение повлияла бабушка, княгиня Ольга. Так как Крещение Руси — заслуга святого князя, то и дата этого праздника была выбрана в день памяти князя Владимира, 28 июля», — сообщил священник.

По материалам сайта http://arh-eparhia.ru/