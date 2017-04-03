Заключенные все чаще задумываются о Боге

Среди заключенных я все чаще встречаю людей, думающих о вечности, жизни, смерти и Боге. Так прокомментировал свое посещение СИЗО-1 руководитель епархиального отдела по тюремному служению иеромонах Даниил (Плотников).
Он пообщался с осужденными и отметил, что не всегда люди, позиционирующие себя христианами или мусульманами, знают свою веру. «Зачастую они лишь принимают образ, чтобы заглушить страх, безысходность и внутреннюю тревожность. Так, например, некоторые мусульмане ничего не знают о путешествии пророка Мухаммеда в Иерусалим, как и иные православные не могут наизусть прочитать Символ веры. Но даже подобное обращение может стать началом становления на пути Богопознания, так как Всевышний способен выпрямить любую кривизну, если сам человек искренне пожелает этого», — подчеркнул священник.
Также он рассказал, что особенно продолжительными были беседы с находящимися под следствием: «Эти встречи полезны обеим сторонам. Иной раз мои собеседники удивляются, что я лишь выслушиваю их, но не учу. Для меня такое общение — время самому вспомнить и возгреть в себе терпение, снисходительность, доброту, смирение и любовь».
Кроме того, миссионер встретился с руководством следственного изолятора, заместителями начальника и сотрудниками.
(по материалам пресс-службы Архангельской епархии)