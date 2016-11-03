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Митрополит Даниил: Нужно учиться благодарить Господа за всё

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил в праздник перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста, 9 февраля, совершил Литургию в домовом храме в честь Феодоровской иконы Божией Матери в епархиальном управлении.

В проповеди владыка рассказал об истории праздника и призвал подражать святителю Иоанну. «Нам нужно учиться благодарить Господа за всё, — сказал архипастырь. — Святой, память которого мы сегодня совершаем, благодарил Творца всегда, какие бы ни посылались ему страдания. Он всегда молился "Слава Богу за всё!". С этой молитвой угодник Божий и отошел в Вечность».

Святитель Иоанн Златоуст — великий вселенский учитель и иерарх, скончался в 407 году в городе Команы на пути к месту ссылки, осужденный в результате происков императрицы Евдоксии за смелое обличение пороков, царивших в Константинополе. Перенесение его честных мощей из Коман в Константинополь совершилось в 438 году, через 30 лет после смерти святителя, при сыне Евдоксии императоре Феодосии II (408–450).

Святителя Иоанна горячо любил народ, и скорбь о его безвременной кончине долго жила в сердцах христиан. Ученик владыки Иоанна, святой Прокл, Патриарх Константинопольский (434–447), совершая богослужение в храме Святой Софии, произнес проповедь, в которой, прославляя святителя Иоанна, говорил: «О, Иоанн! Жизнь твоя многотрудна, но смерть славна, гроб твой блажен и воздаяние обильно по благодати и милосердию Господа нашего Иисуса Христа. О благодать, препобеждающая пределы, место и время! Место препобедила любовь, предел уничтожила незабвенная память, и местом не ограничились чудеса святителя». Присутствовавшие в храме, глубоко тронутые словом святителя Прокла, не дали даже ему окончить проповедь и стали единодушно умолять Патриарха ходатайствовать перед императором, чтобы мощи святителя Иоанна были перенесены в Константинополь. Император, убежденный святителем Проклом, дал согласие и повелел перенести мощи святителя Иоанна, но посланные им люди никак не могли поднять святые мощи до тех пор, пока император, поняв свою ошибку, не прислал послание к святителю Иоанну, смиренно прося у него прощения за себя и за свою мать Евдоксию. Послание зачитали у гроба святителя Иоанна и после этого легко подняли мощи, внесли их на корабль и доставили в Константинополь. Рака с мощами была поставлена в церкви святой мученицы Ирины. Патриарх открыл гроб: тело святителя Иоанна оказалось нетленным. Царь, припав к гробу со слезами, просил прощения. Народ весь день и ночь не отходил от раки. Наутро рака с мощами святителя была перенесена в церковь святых Апостолов. Народ воскликнул: «Приими престол твой, отче!» Тогда Патриарх Прокл и клирики, стоявшие у раки, увидели, что святитель Иоанн открыл уста и произнес: «Мир всем».

В IX веке на праздник в честь перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста написаны церковные песнопения.

Источник: http://arh-eparhia.ru/news/185/63532/ 

09 февраль 16:31 | : Верую

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