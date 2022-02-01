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Жительница Северодвинска повела себя в суде неадекватно

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Северодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвовавшего в отправлении правосудия).

По версии следствия, подозреваемая обратилась в Северодвинский городской суд с исковым заявлением к психоневрологическому диспансеру о взыскании компенсации морального вреда, денежных средств и обязании выдать медицинскую справку. По результатам рассмотрения в удовлетворении исковых требований подозреваемой отказано. Будучи несогласной с решением судьи, подозреваемая составила, подписала и отправила в приемную суда заявление, в котором оскорбила судью, унизив его честь и достоинство.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Проверяется информация о том, что подозреваемая состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

14 апрель 10:25 | : Скандалы

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